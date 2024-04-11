Ajda Pekkan, bayramın 1. günü Kıbrıs'ın en yenisi olan İskele bölgesindeki Grand Sapphire Resort Hotel'de sahne aldı. Sahne öncesi basın mensupları ile ayaküstü sohbet eden sanatçı, modaci Burcu Sedef’ in tasarladigi şık kıyafeti ile göz kamaştırdı. Pekkan, "Bu akşam bayram vesilesiyle Grand Saphire’in açılışını da yapmis olacagiz ,Sapphire ailesine Kıbrıs'a böyle değerli bir yatirimi kazandirdiklari icin teşekkür ediyorum.



Yaklaşık 3 aydır yaşadığı omuz sakatlığı sebebiyle de sahnelerden uzak olan Ajda Pekkan, " Bu gece sahneye çıkacağım için çok heyecanlıyım. Biliyorsunuz bir sağlık sorunum vardı. Ameliyat ile sağlığıma kavuştum. Bugün Ramazan bayramımız o sebeple ayrica ozel hazirlandim .Şimdiden herkesin bayramını en içten dileklerimle kutlarım." şeklinde konuştu.