Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Başkanı Ceyhun Dalkan, aşırı sıcakların yaşamı tehdit ettiğini belirterek, güneş altında çalışmanın yasaklanması uyarısında bulundu.

Dalkan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın aşırı sıcaklarda çalışmayı düzenleyen bağlayıcı iş sağlığı ve güvenliği kurallarını gecikmeden yürürlüğe koyması gerektiğini belirtti.

Dalkan, yazılı açıklamasında, KKTC’de etkisini artıran aşırı sıcak hava dalgalarının yalnızca mevsimsel bir durum olmadığını, “ciddi bir halk sağlığı acili” olduğunu kaydetti.

İklim değişikliğinin etkisiyle sıcak hava dalgalarının sıklığı ve şiddetinin her yıl arttığını, buna bağlı hastalıklar ve ölümlerin de dünya genelinde yükseldiğini belirten Dalkan, yaz aylarında güneş altında çalışan işçiler, tarım emekçileri, belediye çalışanları, güvenlik görevlileri, kuryeler ve diğer açık alan çalışanlarının yaşamı tehdit eden ciddi risklerle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Aşırı sıcakların etkisiyle vücut sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıkmasıyla gelişen güneş (sıcak) çarpmasının acil tedavi gerektiren ve zamanında müdahale edilmediğinde ölümle sonuçlanabilen bir tıbbi tablo olduğunu kaydeden Dalkan, güneş çarpmasının belirtilerini; “40 derecenin üzerinde yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, baş dönmesi ve sersemlik, bulantı ve kusma, bilinç bulanıklığı, konuşma bozukluğu, bayılma veya nöbet geçirme, sıcak, kızarmış ve çoğu zaman kuru cilt ile hızlı nabız ve solunum” şeklinde sıraladı.

Güneş çarpması belirtilerinden herhangi biri görüldüğünde kişinin derhal serin bir ortama alınması, üzerindeki fazla giysilerin gevşetilmesi, soğutma uygulanması ve 112 Acil Sağlık’ın aranması gerektiğini vurgulayan Dalkan, bilinci kapalı kişilere ağızdan su verilmemesi gerektiğini belirtti.

Aşırı sıcaklardan yalnızca çalışanların değil; 65 yaş üzerindeki bireylerin, bebeklerin ve çocukların, gebelerin, kalp–akciğer–böbrek hastalığı olanların ve diyabet hastalarının da daha fazla etkilendiğini belirten Dalkan, sıcak hava dalgalarında riskin hızla arttığını ifade ederek bazı önerilerde bulundu.

- “Aşırı sıcaklarda açık alanda çalışmak bir tercih değil, iş sağlığı ve güvenliği sorunudur”

Dalkan, aşırı sıcaklarda açık alanda çalışmanın bir tercih değil, iş sağlığı ve güvenliği sorunu olduğunu belirtti.

Devletin, çalışanların yaşamını koruma yükümlülüğü olduğunu belirten Dalkan, “Meteoroloji Dairesi tarafından yüksek sıcaklık uyarısı yapılan günlerde, özellikle 11.00-16.00 saatleri arasında güneş altında yürütülen zorunlu olmayan tüm açık alan çalışmaları yasaklanmalıdır.” ifadesine yer verdi.

“İşverenler çalışma saatlerini günün serin saatlerine göre yeniden düzenlemeli; çalışanlara gölgelik alan, yeterli içme suyu ve düzenli dinlenme araları sağlamalıdır.” diyen Dalkan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın aşırı sıcaklarda çalışmayı düzenleyen bağlayıcı iş sağlığı ve güvenliği kurallarını gecikmeden yürürlüğe koyması gerektiğini dile getirdi.

Dalkan, “Hiçbir insan ekmeğini kazanırken hayatını kaybetmemeli, kalıcı sağlık sorunları yaşamamalıdır.” diyerek, önlenebilir sıcaklık kaynaklı hastalıklar ve ölümlerin kader olmadığına dikkat çekti.