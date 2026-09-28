Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava tahmin raporuna göre, bölgede bugün parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu ve zamanla az bulutlu bir hava bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 25 Eylül tarihli raporunda, 26 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında bölgenin genel olarak alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiği belirtildi.

Bugün hava parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu ve zamanla az bulutlu olacak.

Hava sıcaklığının iç kesimlerde 28-31 derece, sahillerde 27-30 derece ve dağlık kesimlerde 23-26 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi öngörülüyor.