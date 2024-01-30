Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hasan Taçoy, Kıbrıs Genç TV’de Muazzez Gazihan’ın sorularını yanıtladı.

Son dönemde yaşanan trafik kazalarına işaret eden Taçoy, eğitimin önemine değindi.

Trafik eğitiminin baştan sona değişmesi gerektiğini, ehliyet sınav yönetmeliğinin de yenilenmesi ihtiyacı bulunduğunu ifade eden Taçoy, yollardaki eksiklik ve yetersizliklerin giderilmesinin de şart olduğunu söyledi.

Taçoy, ekonomik duruma ilişkin bir soru üzerine, Ekonomi Bakanlığı’nın güçlendirilmesi gerektiğini belirtti ve “İstatistik Kurumu, Devlet Planlama Örgütü ve Hazine gibi olayların direkt olarak Ekonomi Bakanlığı’nın içerisinde olması gerekir ki ekonomiyi kontrol edebilsin ve ekonomik hareketleri takip edebilsin” dedi.

Ülkedeki işsizlik rakamı belli olmadığı için doğrudan çalışan sayısına bakıldığına işaret eden Taçoy, ekonomik gidişatın böyle ölçüldüğinü anlattı.

“Daha farklı şeyler yapılmalıdır” diyen Taçoy, “çünkü bugün nüfus 1 milyona dayanmıştır. Bununla birlikte hizmetli sayısı da oldukça artmıştır. Hedefler koymak ve bunları çeşitli sektörlerde kullanmak lazım” dedi.

Ülkede siyasetçiye olan güvenin ciddi anlamda erozyona uğradığına, bunun da çeşitli nedenleri olduğuna işaret eden Taçoy, bu durumu yaratan esas etkeni vatandaşın yapılan iyi işleri doğru algılamayıp her şeyi “kötü işler” hanesine eklemesi olarak niteledi.

Hasan Taçoy, 2022 seçimleri sonrasında Ulusal Birlik Partisi ekseninde yaşananları vatandaşların “ben sizi seçtim, siz ne yapıyorsunuz” şeklinde takip ettiğini belirterek, olumsuzlukların olumlu işlerin görmezden gelinmesi sonucunu yarattığını vurguladı.

Taçoy, “Vatandaş UBP’nin kendi içerisindeki bir takım işleri tamamlamasını bekliyor. Vatandaş etki altında bir çalışma düzeni görüyor ve kendi düşüncesi ile değil de daha başka şekillerde karar alındığı fikrini taşıyor. Her şeyi başka tarafa göndermekle mükelef bir hükümet yapısı oluştu. Bu siyasi yapının artık kırılması lazım. Siyasetçinin kendine olan güvenini göstermesi lazım. Kendi özgüveni ile hareket etmesi gerekiyor” dedi.

“Türkiye beni istiyor” ve “şöyle istiyorlar o yüzden böyle yapmak zorundayız” söylemleri bulunduğuna dikkat çeken Taçoy, bunların Türkiye ile olan ilişkilere büyük zarar verdiğini söyledi.

“Türkiye’nin gerçekten böyle bir şey istediği var mıdır, ben duymadım” diyen Taçoy, “iyi olanları ben yaptım, kötü gidenleri ise onlar istedi” söylemleri ile işlerin yürümeyeceğini kaydetti.

Taçoy, “iyiyi de kötüyü de, doğruyu da yanlışı da vatandaşa çok iyi izah ederek iletmemiz lazım” dedi.

Demokrasinin esnetilmesinin son derece sakıncalı olduğunun altını çizen Taçoy, demokrasilerdeki yegane denetim mekanizmasının seçim olduğunu ve bu mekanizmanın günü geldiğinde vakit kaybedilmeden uygulanması gerektiğini söyledi.

Taçoy, “günü geldiğinde denetim mekanizması çalıştırılmalı, sandıklar kurulmalı ve denetimi yapacak seçmen kitlesinin sınavına girmek gerekir. Sınavdan gelecek sonuç her ne isterse olsun kabul edip demokrasiye olan inancımızı göstermeliyiz” dedi.