Cumhuriyet Meclisi'nin Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi (AKPA) temsilcisi Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hasan Taçoy, AKPA Genel Kurulu'nda, Kıbrıs sorununun çözümü için "adil, dengeli ve siyasi cesaret temelinde gerçek bir irade" ortaya konması gerektiğini belirtti.

Meclisten verilen bilgiye göre, Taçoy, Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi (AKPA) Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmada, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 1959 Zürih ve Londra Anlaşmaları zemininde, Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık’ın garantörlüğünde, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumlar’ın siyasi eşitliğine dayalı olarak 1960 yılında kurulduğunu, ancak 1963'te anayasal düzenin Rum tarafınca bozularak Kıbrıslı Türkler’in tüm devlet kurumlarından silah zoruyla atıldığını ve ortaklık cumhuriyetinin yıkıldığını, bunun neticesinde de Kıbrıs Cumhuriyeti’nin AKPA nezdindeki temsiliyetinin 20 yıla yakın bir süre askıya alındığını söyledi.

Taçoy, 15 Temmuz 1974’te Yunan cuntası ve EOKA iş birliğiyle Kıbrıs’ta gerçekleştirilen darbenin kritik bir dönüm noktası olduğunu, AKPA’nın da bu darbeyi kınadığını hatırlattı. Diplomatik çözüm sağlanamayınca Türkiye’nin 1960 Garanti Antlaşması kapsamında Ada'ya müdahale ettiğini vurgulayan Taçoy, 1968’den bu yana Kıbrıs sorununun çözümü için BM öncülüğünde birçok girişimde bulunulduğuna işaret etti.

1977-79 Üst Düzey Anlaşmaları, Javier Pérez de Cuéllar’ın 1987 girişimi, Boutros Boutros-Ghali’nin 1990 tarihli “Fikirler Dizisi”nin Kıbrıs Türk tarafınca kabul edilmesine rağmen Rum tarafınca reddedildiğini, 2004 yılında iki tarafta ayrı ayrı yapılan referandumlarda Annan Planı’na Kıbrıslı Türkler tarafından yüzde 65 oranında “evet” dendiğini, Rum tarafının ise planı yüzde 75 oranında reddettiğini hatırlatan Taçoy, 2017 yılında Crans-Montana’da gerçekleştirilen son görüşmelerde de Rum tarafının yine görüşme masasını terk ettiğine işaret etti.

Adil ve kalıcı bir çözüm fırsatının her seferinde yitirildiğini belirten Taçoy, artık yeni süreçleri tüketmekle zaman harcamak yerine adil, dengeli ve siyasi cesaret temelinde gerçek bir irade ortaya konulması gerektiğini belirtti.

İki taraf arasındaki eşitliğin bir taviz değil zorunluluk olduğunu vurgulayan Taçoy, “Eşitlik olmadan güven olmaz; güven olmadan sürdürülebilir bir çözüm sağlanamaz” dedi.

“Aphrodite’in Adası Kıbrıs”ın jeostratejik konumu itibarıyla tarih boyunca özel bir konuma sahip olduğunu belirten Hasan Taçoy, uluslararası topluma sorumluluk ve kararlılıkla hareket etme çağrısında bulunarak, artık Kıbrıs meselesinin adil ve kalıcı bir sonuca ulaştırılması gerektiğini ifade etti.