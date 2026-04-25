Kıbrıs Türk Polis Güçlendirme Vakfı'nın, Polis Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürüttüğü Yonca Projesi kapsamında planlanan eğitim faaliyetlerinin ilki, bugün yapıldı.

Vakıftan verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Polis Güçlendirme Vakfı ile Bankalar Birliği iş birliğindeki eğitim programı, ülke genelinde faaliyet gösteren bankalarda görev yapan personele yönelik düzenlendi. Programa toplam 50 banka personeli katıldı.

Eğitim faaliyeti; Polis Genel Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesinde görevli Müfettiş Muavinleri Mehmet Behlül ve Namık Kemal Baz ile Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Grafoloji ve Sahtecilik Uzmanları Gülhan Menteş ve Polis Çavuşu Mustafa Züra tarafından gerçekleştirildi.

Eğitim kapsamında katılımcılara; Suç Gelirlerinin Aklanmasının, Terörizmin Finansmanının ve Kitle İmha Silahlarının Yaygınlaşmasının Finansmanının Önlenmesi Yasası başta olmak üzere, mali suçlarla mücadeleye ilişkin mevzuat, ilgili yükümlülükler ve sahtecilik konularında kapsamlı bilgilendirme yapıldı.

Sektörel farkındalığın artırılması ve mali suçlarla mücadelede kurumsal kapasitenin güçlendirilmesinin hedeflendiği Yonca Projesi ile, finans sektörü başta olmak üzere çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve işletmelerin mali güvenlik altyapısının güçlendirilmesi, kamu ile özel sektör arasında iş birliğinin geliştirilmesi ve güvenli işletme anlayışının yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Proje kapsamında eğitim faaliyetlerinin, belirlenen sektörleri kapsayacak şekilde planlı olarak sürdürülmesi öngörülüyor.