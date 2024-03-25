Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hasan Taçoy, TMT düşüncesinin Kıbrıs Türkü’nün varoluşunda ve bir devlete kavuşmasında büyük rolü bulunduğuna işaret ederek, bu düşüncenin devamı için mücadeleye devam edeceğini söyledi.

Taçoy, hafta sonunda babası merhum Yusuf Taçoy'un mensubu olmaktan her zaman gurur duyduğu Türk Mukavemet Teşkilatı’nın genel kuruluna katıldığını hatırlattı.

“Kıbrıs Türkü’nün kurtuluşunda gösterdiği cesaretle bir milletin bir devlete ulaşmasını sağlayan TMT ruhunun devamı ve bu düşüncenin yaşatılması için mensubu bulunduğum partinin mücadeleye devam edeceğinin şahsım adına garantisini veririm” diyen Taçoy, “geçmiş olduğumuz zorlu süreçten de alnımızın akıyla çıkmak için ilkelerimizden vazgeçmeden mücadeleye devam edeceğiz. Yarınların Mukavemetçi büyüklerimizin tasarladıkları şekilde yaşanması adına ileriye gururla bakacağız ve bu çerçevede bir gelecek oluşturacağız” ifadelerini kullandı.