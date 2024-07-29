Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hasan Taçoy, 21 Eylül’de gerçekleşecek kurultayda genel başkan adaylığı başvurusunu yaptı.

Taçoy, genel başkan resmi adaylık başvurusunu Köşklüçiftlik’teki UBP Genel Merkezi’nde gerçekleştirdi.

Başvurusu sonrası basına açıklamada bulunan Taçoy, partinin doğru yönetilmediğini bir yılı aşkın bir süredir söylemekte olduğunu anımsatarak, partinin üzerine bir karabulutun çökmüş olduğunu söyledi.

Taçoy şunları kaydetti:

“Partimizin ve ülkemizin maruz kaldığı kötü yönetim ve bunun acı sonuçlarını ortadan kaldırmak üzere bugün bir adım daha atmış bulunmaktayız.

İlk adım olan adaylık kararı sonrasında, az önce de ikinci adım olan adaylık başvurusunu yaptım.

Şimdi artık sıra üçüncü ve son adıma gelmiştir.

Bu adımı hep birlikte atacağız.

UBP’ye inanan ve bu ülkeye gönül vermiş yürekli insanlarla birlikte 21 Eylül’de gerçekleşecek kurultayda atacağımız adımla yeni bir dönemi de başlatmış olacağız.

Bu yeni dönemle birlikte, partimizin üzerine çöken, güneşimizi karartan ve ülkeyi karanlıkta bırakan süreç de sona ermiş olacak.

Önce UBP’yi ardından da güçlü UBP hükümeti ile ülkemizi içerisine çekilen zor durumdan kurtaracağız.

Bunu geniş kadromuz, tecrübeli ekibimiz ve elbette halkımızın desteği ile gerçekleştireceğiz.

UBP’de susturulan çok sesliliği yeniden hakim kılmaya geliyoruz.

Uzun süre önce açıklamış olduğum adaylığımı bugün artık resmileştirmiş bulunmaktayım.

Bugüne kadar beni eleştirmek adına bulabildikleri tek yalan olan “aday olmayacak, geri çekilecek” aldatmacasına sarılmış olanların, bundan sonra ne yapacaklarını izleyip göreceğiz.

Dilediklerini yapsınlar, irade gereğini yapacak.

Yıllardır ülkemizi aydınlatmış olan “GÜNEŞ”i karartan, ülkenin geleceği üzerine çözen kara bulutları dağıtmak adına bugün önemli bir gündür.

Az önce gerçekleştirmiş olduğum adaylık başvurusu sonucunda ulaşacağım noktanın sorumluluğunun bilincindeyim. Bu sorumluluğun gereğini partimizin gerçek sahibi olan üyelerimizin vereceği destek ve sandıkta gösterecekleri irade ile yapabileceğime en küçük bir şüphem yok.

Kendime de güveniyorum, partime de güveniyorum.

Partimin üyelerine de inanıyorum, ülkeme de inanıyorum…

Bu bilinç ve sorumlulukla, UBP Genel Başkanlığı için bana cesaret veren ve desteğini esirgemeyen herkese teşekkürlerimi sunarım…

Güneşli, aydınlık günler bizleri bekliyor…

UBP İçin Değer..,

Bu Ülke İçin Değer…”