Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy, KIBRIS Genç TV’de Mustafa Alkan’ın hazırlayıp sunduğu “Er Meydanı” programına konuk oldu.

Taçoy programda, iki devletli çözüm kararı, Kıbrıs’taki güvenlik dengeleri, Türkiye’nin garantörlüğü ve yaklaşan seçim sürecini değerlendirdi.

Hasan Taçoy, 19 Ekim’de gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi Türkiye’den adaya gelen bazı kişilerin, “yasaların değişmesiyle birlikte” kendi düşüncelerini burada anlatma fırsatı yakaladığını söyledi.

“İKİ DEVLETLİLİK POLİTİKASI DAHA GÜÇLÜ ÇIKMALI”

Taçoy, iki devletlilik politikasının bu seçimde daha güçlü çıkması gerektiğini söyledi.

“KIBRIS CUMHURİYETİ VAR OLDUKÇA GARANTİLER DEVAM EDECEK”

Hasan Taçoy, iki devletlilik politikasının Ada’daki tüm garantileri “ortadan kaldırıp kaldırmayacağı” sorusunu da yanıtladı.