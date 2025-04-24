Taekeondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şampiyonası dün (Çarşamba) yapıldı.
Girne Eşref Bitlis Spor Salonu’nda gerçekleştirilen şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken Şampiyonayı, Senior Masterler Öykü Ergin, Ali Uslu Başkanlığında Ceyda Uçaner, ve federasyon hakem heyeti yönettiler.
Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdiler.
Bayanlar Hyong Sonuçları
1. Katagori : 1. Azra Güler Karataş 2. Müesser Serdar 3. Merjan Hudeykulliyeva
2. Katagori : 1. İnci Demir 2. Melisa Türkmen 3. Gülenay Çağlar
3. Katagori : 1. Daria Shymushevska 2. Zeliha Arpacıoğlu 3. Arosha Anari
4. Katagori : 1. Melek Ünver 2. Zeynep Kürekçi 3. Rabia Tarım
Erkekler Hyong Sonuçları
1. Katagori : 1. Kerem Kencebay 2. Nesin Can Tosun 3. Meylis Hudeykulliyeva
2. Katagori : 1. Ali Arpacıoğlu 2. Ali Kencebay
3. Katagori : 1. Çetin Karahan 2. Haydar Emir
4. Katagori : 1. Şakir Atınç Yağızsoy 2. Mustafa Kemal Çağlar 3. Arda Yavuzeş