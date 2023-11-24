Tarım Dairesi 17-23 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirdiği ithal ve yerli sebze ve meyve denetim sonuçlarını açıkladı. Daire’den yapılan açıklamaya göre, İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan “Pestisit Kalıntı Limitleri”ne göre değerlendirildi.

Buna göre, ithal ürünlerde 31 numuneden 30'u temiz çıktı. Hürsen Tarım'a ait ıspanak ise limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiği için mal sahibinin talebi üzerine imha edildi.

Yerli ürünlerde ise, 13 numuneden 10’u temiz çıkarken tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 3 ürüne rastlandı.

Açıklamaya göre, Tepebaşı köyü sakini Nihat Aydın’a ait ıspanak ve pazıda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünlerin imhasına karar verildi.

Tepebaşı köyü sakini Ahmet Çakır’a ait maydanozda da tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edilecek.