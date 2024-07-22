Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi Müdürlüğü ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, turunçgil yeşillenme hastalığı vektörü "Diaphorina Citri" ile ilgili bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Tarım Dairesi Müdürü Ercan Akerzurumlu, ülkede görülen turunçgil yeşillenme hastalığı vektörü "Diaphorina Citri" ile ilgili yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bakanlık ve hükümet olarak üreticiyi mağdur etmemek adına çok süratli şekilde Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle gerekli çalışmaları başlattıklarını belirten Akerzurumlu, bu konuda mücadele için gerekli bütçenin ayrıldığını ve çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Akerzurumlu’nun konuşmasını ardından Ziraat Mühendisleri Menekşe Aydoğdu ve Sema Şişman Hocanın, "Asya Turunçgil Psillidinin Tanımı" ve "Turunçgil Yeşillenme Hastalığı Vektörü Dicitri ile ilgili alınan tedbir ve yapılan çalışmalar" konulu sunum yaptı.