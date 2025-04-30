Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, son yıllarda Akdeniz havzasında giderek artan Lessepsiyen istilacı balık türleri arasında yer alan Çizgili Yılan Kedi Balığının (Plotosus lineatus), ülke kıyılarında da görülmeye başlandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Hint-Pasifik kökenli bu türün, Süveyş Kanalı üzerinden Akdeniz'e göç ederek biyoçeşitlilik üzerinde tehdit oluşturduğunu kaydetti.

Açıklamada, Kıbrıs kıyılarında ilk kez 2022 yılında, adanın kuzeydoğusunda Zafer Burnu açıklarında kayıt altına alınan türün, Eylül 2023 tarihinde Güney Kıbrıs, bu yılın başında Lapta ve son olarak 28 Nisan tarihinde Gazimağusa bölgesinde balıkçı ağlarında yakalanmış olduğu ve tüm kıyılarda gözlemlenmeye başlandığı kaydedildi.

Bu tür hakkında halkın ve balıkçıların dikkatli olması gereken önemli hususlarsa şöyle sıralandı:

“Tür, sürüler halinde deniz dibinde toplu şekilde hareket eder.

İlk sırt (dorsal) yüzgeç, göğüs (pektoral) yüzgeçlerinde birer adet zehirli diken bulunur. Bu dikenler temasta ciddi ağrıya ve yaralanmaya neden olabilir.

Eti yenilebilir olmakla birlikte, yakalanması sırasında zehirli dikenlerine karşı mutlaka koruyucu eldiven ve uygun ekipman kullanılmalıdır.

Zehirli dikenle sokulma durumunda, yaralanan bölge hemen dayanılabilecek en sıcak suya (yaklaşık 45 °C) sokulmalı ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, bu türün yayılımının takibinin, halkın bilgilendirilmesi ve ekosisteme olası zararlarının önlenmesi amacıyla çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü kaydetti.

Bakanlık, bu tür ile karşılaşılması durumunda, Hayvancılık Dairesi Su Ürünleri Şubesine bilgi verilmesinin önemli olduğunu vurguladı.