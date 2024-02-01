Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, Moliere’in 17. yüzyılda yazdığı ve Nazım Hikmet’in 20. yüzyılda yeniden kurgulayarak uyarladığı “Tartüf 59” oyununu, Yaşar Ersoy’un çağdaş yorumu ve yönetimiyle “Tartüf 24” adıyla sunuyor.

Yaşar Ersoy’un yönetmenliğinde kalabalık bir kadro ile sahnelenen “Tartüf 24” oyunu, 7 Şubat Çarşamba akşamı seyirciyle buluşacak.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'ndan oyun hakkında yapılan açıklamaya göre, oyunun tarihsel ve ideolojik özünü çözümleyen Nazım Hikmet, oyunu yeniden kurarak, anlamları çoğaltarak ve çağıyla, toplumuyla ilişkilendirerek, politik güldürünün oklarını ikiyüzlü sahtekâr yobazlara fırlatır. Nazım Hikmet yaptığı uyarlamada, Moliere’in klasik oyununda var olan iletisine destek verir.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu da “Tartüf 24” oyununu sahnelerken, iki büyük yazarın; Moliere ve Nazım Hikmet’in yolunda halk tiyatrosu geleneğine dayalı, enerji dozu yüksek, bitip tükenmeyen bir tempo ve akışla yüzyıllardır yaşanan trajediyi gülünçleştirerek, gelmekte olan kara tehlikeyle izleyiciyi yüzleştirir.

“İzleyici ‘Tartüf 24’ oyununda dününü, bugününü komedinin eleştirel diliyle izlerken hem gülecek hem gelmekte olan kara tehlike karşısında düşünecek” denilen açıklamada, “‘Tartüf 24’ oyunu, din maskesini kullanan, daha doğrusu dini kötüye kullanan bir düzenbazı ve bu düzenbaza körü körüne inananları gülmecenin diliyle anlatır. Oyun, insanları, özellikle inançları üzerinden aldatarak, din sömürüsü yaparak avucunun içine alarak çıkar sağlamayı meslek edinmiş ikiyüzlü sahtekâr yobazları ve bu sahtekâr yobazlara körü körüne inananları, komedinin eleştirel diliyle, çarpıcı bir şekilde gözler önüne serer” ifadelerine yer verildi.

"Tartüf 24” oyununda, Kıymet Karabiber, Özgür Oktay, Döndü Özata, Hatice Tezcan, Osman Ateş, Fuat Zorali, Kurtuluş Altaylı, Açelya Bükülmez, Asu Demircioğlu, Melek Erdil, Aytunç Şabanlı, Cem Aykut, Ekin Karaböcek, Umut Ersoy rol alıyor.

Oyunun dekor-kostüm tasarımını Özlem Deniz Yetkili, müziğini Hüseyin Kırmızı ve Cahit Kutrafalı, koreografisini Osman Ateş ve Açelya Bükülmez, dramaturgisini Aliye Ummanel, ışık tasarımı ve uygulamasını Salih Kanatlı, yönetmen yardımcılığını ve afiş/broşür tasarımını Umut Ersoy, dekor/kostüm asistanlığını Asya Kazafanalı, efekt uygulamasını Mehmet Eseri, ritimleri Melek Erdil, Umut Ersoy, Fuat Zorali, Cem Aykut, fotoğraf çekimini Yıltan Taşçı, sahne amirliğini de Mehmet Demir yaptı.

Oyun, her cuma ve çarşamba akşamı saat 20.00’de Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda sunulacak.

Oyunun biletleri www.biletinial.com adresinden ve Belediye Tiyatrosu gişesinden mesai saatlerinde temin edilebiliyor.