Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabuldeki konuşmasında, 1 Ağustos’ta Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (GKK) 48’inci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) 66’ncı ve Kıbrıs’ın fethinin 453’üncü yıl dönümünün kutlanacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, milli siyaseti, hak ve hukuku korurken arkamızda Türkiye Cumhuriyeti’nin olduğunu ifade ederek, “En yetkili ağızlardan da Mavi Vatan konusunda açıklamalar gelmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamalarda Mavi Vatan ve Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukundan bahsetmiştir. Sonuna kadar kendisine teşekkür ederim. Kıbrıs Türk halkının müktesep haklarını Türkiye Cumhuriyeti’nin koruyacağını ifade etmiştir” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının müktesep hakkının egemenlik olduğuna işaret etti.

1 Ağustos münasebetiyle Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Tatar, GKK’nın Kıbrıs Türk halkının asayişi ve güvenliğinden sorumlu olduğunu belirtti.

Kolay bir bölgede bulunulmadığını, yakın coğrafyada süregelen savaşın olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Her türlü tehlikeye karşı sahillerimizi ve adamızı koruyabiliyoruz.” dedi.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının barış ve huzur içinde yaşamakta olduğunu, bunun değerinin iyi bilinmesi gerektiğini ifade ederek, Kıbrıs’ın 453 yıl önce Osmanlı Devleti tarafından 80 bin şehit vererek Venediklilerden alındığını ve 350 yıl süren Osmanlı döneminde adada herkesin barış ve güvenliğin sağlandığını söyledi.

Rum-Yunan ikilisinin İngiliz döneminde adaya nüfus getirdiklerine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, İngiliz döneminde nüfus oyunları ile adanın Rum-Yunan ikilisinin olduğuna dair algı yaratılmaya çalışıldığını söyledi.

Dr. Fazıl Küçük ve dava arkadaşlarının önemli mücadelesi ve Türkiye’nin desteğiyle adanın Yunanistan’a bağlanmasına izin verilmediğine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, adanın Yunanistan’a bağlanması için Rumların İngilizlere yarattığı baskıya engel olunduğunu belirtti.

Türk Mukavemet Teşkilatı’nın verdiği mücadelenin önemine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, 1976 yılında kurulan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın düzenli bir ordu olarak gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Tek yürek olarak yurt dışında yaşayan Kıbrıs Türklerle birlikte KKTC’ye sahip çıkılması gerektiğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, tarihten gelen müktesep hakkının hukuken meşruiyeti olduğunu ve güçlü bir hak olduğunu belirtti.

-Aytaç

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç da, askeri, polisi, sahil güvenliği, havacılığı ve sivil personeli dahil tüm Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı personeli adına Cumhurbaşkanı Tatar’a kendilerini kabul ettiği için teşekkürlerini sundu.

GKK'nın sahip olduğu modern araçları, üstün eğitimli personeli, hal ve hazırlık seviyesi ile geçmişte olduğu gibi bugün de ve gelecekte de Türk Silahlı Kuvvetlerinin büyük desteği ile Türk milletini korumaya devam edeceğini belirten Aytaç, devletin sınırlarını, vatan toprağını ve Mavi Vatan’ı korumanın GKK’nın görev tanımı çerçevesinde olduğunu ve bundan büyük gurur duyduklarını ifade etti.

Adadaki Türk varlığının bu günlere gelmesini sağlayan TMT’nin devamı olmalarının gurur verici olduğunu kaydeden Aytaç, Cumhurbaşkanı Tatar’a GKK’ya verdiği önem ve destek dolayısıyla teşekkür etti.