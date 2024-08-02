Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 10’uncu Beyarmudu Patates Kültür Sanat Festivali’ne katıldı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar, festivalde yaptığı konuşmada, 5 yıl aradan sonra düzenlenen festivalde bulunmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kültür sanat aktiviteleri yanında patatesin önemine vurgu yapmak amacıyla festival düzenlemenin önemine işaret eden Tatar, patates üretiminin ekonomik değerine dikkat çekti, bölgenin gelişmesine ve kalkınmasına katkı koyduğunu vurguladı.

KKTC’ye uygulanan haksız ambargolara rağmen yurt dışından festivale katılımlar olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, yurt dışından gelen misafirleri selamladı.

Tatar, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik ederek, katkı koyanlara teşekkür etti.