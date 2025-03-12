Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, adı ve sesi kullanılarak yürütülen dezenformasyon kampanyaları konusunda uyararak, sadece resmi ve güvenilir kaynaklardan gelen bilgilere itibar edilmesini istedi.

Tatar, bu kampanyalara karşı gerekli hukuki sürecin başlatıldığını ve emniyet birimlerine resmi şikayette bulunduğunu kaydetti

Cumhurbaşkanı Tatar, sosyal medyada yapay zekayls adı ve sesi kullanılarak yapılan dolandırıcılık kampanyaları hakkında yeni bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar'on açıklaması şöyle:

"Son günlerde, adım ve yapay zekayla sesim kullanılarak sahte hesaplar aracılığıyla kasıtlı olarak yayılan asılsız ve etik dışı haberler insanları dolandırmak ve kamuoyunu yanıltma amacı taşımaktadır. Bunu şiddetle kınıyorum. Gerçek dışı bilgilerin kamuoyunu yanıltmaya ve sahtekarlığa yönelik olarak kullanılması, toplum huzurunu bozmayı da amaçlayan sorumsuz bir girişimdir.

Bu tür dezenformasyon kampanyalarına karşı gerekli hukuki süreç başlatılmış olup, emniyet birimlerimize resmi şikayette bulunulmuştur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, demokratik değerleri ve basın etiğini koruma kararlılığını sürdürecek; toplumumuzu yanıltmaya yönelik bu tür girişimlere asla müsamaha göstermeyecektir.

Kamuoyunun yalnızca resmi ve güvenilir kaynaklardan gelen bilgilere itibar etmesini önemle rica eder, doğru bilginin yayılması adına tüm vatandaşlarımızın hassasiyet göstermesini beklerim."