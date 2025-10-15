Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi'nin bugün “İki Devletli Çözüm” siyasetini destekleme kararı alarak duruşunu dünya ve tarih önünde ilan ettiğini belirtti.

Tatar, Cumhuriyet Meclisi’nden bugün çıkan kararla ilgili açıklama yaptı. Tatar, Meclis'in önemli bir sorumluluğu yerine getirerek, "Kıbrıs Türk halkı için tarihi adım” attığını kaydetti.

Tatar, yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kıbrıs Türk halkının geleceğini, devletimizin egemenliğini ve milli davamızın yönünü belirleyecek bu tarihi karar, artık hepimiz için bir dönüm noktasıdır. Halkımız çok iyi bilmektedir ki bu karar, sıradan bir siyasi tercih değil bir kader anıdır. Cumhuriyet Meclisimiz, içinden çıktığı Kıbrıs Türk halkının sesini bütün dünyaya duyuracak tarihi bir adım atmıştır. Bu karar boşuna alınmamıştır. Anavatan Türkiye’nin Büyük Millet Meclisi, Mutlu Barış Harekatı’nın 50. yıl dönümünde iktidarı ve muhalefetiyle bir araya gelerek KKTC’nin dünya tarafından tanınmasını ve adadaki sorunun 'İki devletli çözüm siyasetiyle istikrar ve kalıcı barış sağlamanın yegâne yolu' olduğunu ilan etmiştir. Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’da, son dört yıldır Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmalarda 'Kıbrıs’ta federasyon defteri artık kapanmıştır. İki devletin iş birliği ve diyalog zemininde görüşmelere başlanmalıdır' vurgusuyla bütün ülkeleri KKTC’yi, devletimizi tanımaya davet etmiştir. Hem TBMM’nin oy birliği ile aldığı bu tarihi karar hem de Anavatanın Cumhurbaşkanı tarafından yapılan bu tarihi açıklamalar Kıbrıs Türk halkının iradesini ve KKTC’nin egemenliğini yansıtan çok güçlü desteklerdir ve Türkiye’nin 'İki Devletli Çözüm' siyasetimize yönelik net duruşunu hiçbir yanlış anlaşılmaya mahal vermeyecek biçimde ortaya koymuştur. Yarım asrı aşan federasyon görüşmeleri, Rum tarafının Kıbrıs Türkü’nün eşitliğini reddetmesi nedeniyle her defasında başarısızlığa uğramış ve nihayetinde federasyon modeli tüketilmiştir. Bugün alınan karar, federasyon defterinin bir daha açılmamak üzere kapandığının da ilanıdır"

-CTP'ye eleştiri

Tatar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde benzeri bir karar oy birliğiyle alınırken, sözkonusu karar önerisinin Cumhuriyet Meclisi'nde oy birliğiyle alınamamış olmasını da eleştirdi. Özellikle

oturuma katılmayan ve karara destek vermeyen CTP milletvekillerinin tarihi bir hata yaptığını söyleyen Tatar, "Bu bir utançtır" dedi

Tatar, şöyle devam etti:

"Hayır oyu veren milletvekillerine sesleniyorum. Bu mesele bir parti meselesi değildir. Bu mesele bir halkın kendi geleceğine, kendi iradesine ve kendi devletine sahip çıkması meselesidir. Siyasi gerekçelerle ve seçim uğruna böylesi bir tarihi karara destek vermeyenlerin devlet ciddiyetiyle uzaktan yakından ilgili olmadıklarını halkımız çok net bir biçimde görmüştür. Siyasi farklılıklarımız olabilir, ancak söz konusu milli dava olduğunda aynı safta durmak Kıbrıs Türk halkına ve devletimize olan sadakatimiz ve borcumuzdur. Ne yazık ki CTP, bu tavrıyla hem tarihin yanlış tarafında olmayı seçmiş, hem de TBMM’nin halkımıza ve devletimize verdiği tarihi desteği de reddetmiştir. Kim ne derse desin, kim hangi oyunları oynarsa oynasın, Kıbrıs Türk halkı, Anavatan Türkiye ile omuz omuza, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüye dayalı iki devletli çözüm yolunda kendi geleceğini inşa etmeye devam edecektir"