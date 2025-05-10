Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Annelerimiz ailelerin temel direği, halkımızın temel yapı taşıdır.” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, yazılı mesajında şu ifadeleri kullandı:

Hayatın en kutsal değerlerinden biri olan annelerimiz; sevgi, şefkat, sabır ve fedakârlıkla dolu yürekleriyle ailelerimizin temel direği, toplumumuzun da en güçlü yapı taşlarıdır.

Bir ülkede mutluluğun ve huzurun sağlanmasında en büyük rolü üstlenen merhametin ve fedakarlığın sembolü annelerimizdir.

Bizler, anneleri baş tacı kabul eden, anneliği dünyanın en müstesna mertebesi olarak gören bir geleneğin çocuklarıyız.

Evlatlarını büyük bir özveriyle yetiştiren, vatan sevgisini ve milli değerlerimizi onlara aşılayan annelerimiz; geleceğimizin teminatı olan nesillerin en sağlam dayanağıdır.

Annelerimizin desteğiyle güç buluyor, onların rehberliğiyle daha aydınlık yarınlara yürüyoruz.

Bu anlamlı günde, başta şehit annelerimiz olmak üzere, tüm annelerimizin Anneler Günü’nü en içten duygularımla kutluyor; sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür diliyorum. Hayatta olmayan tüm annelerimizi de rahmet ve minnetle anıyorum.”