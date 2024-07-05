Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) zirvesine katılmak üzere Azerbaycan'a geldi.
Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Tatar’ı, Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, KKTC Azerbaycan Temsilcisi Ufuk Arca Turganer, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yalçın Rafiyev ile TSK Azerbaycan askeri ateşkesi Tuğgeneral Soner Oruçoğlu karşıladı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in davetlisi olarak zirveye katılacak olan Cumhurbaşkanı Tatar yarın Bakü’den Şuşa’ya geçecek.
Cumhurbaşkanı Tatar’a Azerbaycan ziyaretinde, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil, Özel Temsilcisi Güneş Onar, Özel Danışman Gökhan Güler eşlik ediyor.
Editör: Burhan CANBAZ