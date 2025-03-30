Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bayram namazını Dr Suat Günsel Camisi’nde kıldı ve halkla bayramlaştı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yaptığı açıklamada tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde barış, huzur ve güven içinde İslam ülkelerinden gelip ülkede okuyan, çalışan ve yaşamını sürdürenlerle birlikte bayram namazını kıldığını belirtti.

Bayramlarda hoşgörünün, sevginin, saygının, birlik, beraberliğin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, dargınlık ve küskünlüğün geride kaldığı ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, dünyada yaşanan çatışmalar ve insanlık dışı muameleler sonucu mazlumların ezildiğini, bu çağda yaşananların, utanç verici olduğunu söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkına, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki vatandaşlara ve tüm İslam alemine sevgi, saygı ve muhabbetlerini ileten Cumhurbaşkanı Tatar, birlik ve beraberliğin daim olmasını temenni etti.

Barış, uzlaşı, sevgi, saygı ve hürmetle daha güçlü bir geleceğe yürümenin mutluluğu içinde olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, izolasyonlar ve ambargolar altındaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle dünyada görünür olması ve devletin kabul edilmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü vurguladı.

Cenevre’de yapılan genişletilmiş gayrı resmi Kıbrıs toplantısında, Kıbrıs Türkü’nün haklı davasını temsil etme gururunu yaşadığını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın kendisine tam destek verdiğini ifade etti. Toplantıda, Birleşmiş Milletlere ve diğer paydaşlara Kıbrıs Türkü’ne uygulanan ambargoların kalkması gerektiğini, Kıbrıs Türkü’nün verdiği mücadele ve uzlaşma kültürüyle hareket ettiğini ancak karşı tarafın ortaya konulan iyi niyete rağmen olumlu cevap vermediğine dikkat çekti.

Yürütülen iki devletli siyasetin Kıbrıs’ta barış, huzur ve güvenlik için önemli olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, iki tarafın işbirliğiyle yapılacak çalışmaların Kıbrıs Türk ve Rum halkının faydasına olacağını kaydetti.