Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, anavatan Türkiye'nin artık küresel anlamda bir güç ve söz sahibi ülke olduğunu belirterek, “Biz, sizlerin, Türk milletinin kopmaz ve ayrılmaz bir parçasıyız. Dolayısıyla bize verilen değerin ne anlama geldiğini burada bir kez daha gördük.” dedi.

Tatar, Eski Ercan Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST KKTC Kapanış ve Ödül Töreni’nde konuştu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde dört gündür yapılan çalışmalara değinen Tatar, iki yıl önce TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Selçuk Bayraktar ile yaptığı görüşmede TEKNOFEST’in KKTC’de gerçekleştirilmesinin Kıbrıs Türk halkını çok memnun edeceğini ifade ettiğini anımsattı.

İki yıl sonra TEKNOFEST'in 11'incisini Kuzey Kıbrıs'ta gerçekleştirildiğin belirten Tatar, festivale katılanlara teşekkür etti.

Hava muhalefetine rağmen, tahminen 150 bine yakın kişinin TEKNOFEST’e ziyaret ettiğini kaydeden Tatar, konuşmasında “Bu rakam KKTC için çok önemli bir rakamdır. Bir takım alt yapı sıkıntılarına rağmen, KKTC’nin her köşesinden insanlarımızın buraya katılması bizi çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük ve en güçlü milli savunma sanayi kuruluşlarını TEKNOFEST'te görmenin kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Tatar, bu ürünlerin Türkiye'nin bağımsızlığını ve başarılarını gösterdiğini ifade etti.

Yeni Türkiye Yüzyılı’nda anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC'nin istikrarı, güvenliği ve bekası için yaptığı bütün çalışmaların çok değerli olduğunu kaydeden Tatar, Türkiye'nin bütün başarılarını Türk dünyası, dost ve İslam ülkeleriyle küresel anlamda paylaştığını ifade etti.

- “Anavatan Türkiye, artık küresel anlamda güç ve söz sahibi bir ülke”

Anavatan Türkiye'nin artık küresel anlamda bir güç ve söz sahibi ülke olduğunun altını çizerek, güçlü bir milletin ayrılmaz ve kopmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkının kendisini güçlü şekilde geleceğe taşıyabileceğinden kimsenin hiç şüphesi olmaması gerektiğini belirten Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde "farklı hesap ve zihniyetler" olabileceğine işaret etti.

Tatar, KKTC'nin kendi bağımsızlığına ve özgürlüğüne çok önem verdiğini, bu anlayışla geleceğe emin adımlarla yürüdüğünü dile getirdi. Tatar, saygın ve gelecek nesiller için bu tür teknolojik atılımlarla KKTC'nin ekonomik, kültürel ve sosyal yapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalara önem ve değer verdiklerini de belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dün KKTC'de verdiği mesajlar için teşekkür eden Tatar, konuşmasına şöyle devam etti.

“Hiçbir zaman Kıbrıs Türk halkının yalnız olmadığını söylemesi bizleri gerçekten bahtiyar etmiştir. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Bir kez daha T3 Vakfı Başkanı Selçuk Bayraktar'a ve ekibine teşekkür ediyorum. Sayın Cevdet Yılmaz'a teşekkür ediyorum. Hepinize bir kez daha yürek dolu sevgilerimi paylaşmak istiyorum. Son 4 gündür festivalde yaşanan bütün bu güzellikler ve bütün bu başarılar, Kıbrıs Türk halkını yüreğinden bir kez daha çok mutlu etmiştir. Biz, sizlerin Türk milletinin kopmaz ve ayrılmaz bir parçasıyız. Dolayısıyla bize verilen değerin ne anlama geldiğini burada bir kez daha gördük.”

TEKNOFEST’i düzenlemenin sanıldığı kadar kolay olmadığını kaydeden Tatar, çok fazla fedakarlıklar yapıldığını belirterek, emeği geçenlere bir kez daha teşekkür etti.