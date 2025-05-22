Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı’nın (TDT) Budapeşte Zirvesi Sonuç Bildirgesi’nde özden gelen haklara yapılan vurgunun Kıbrıs Türkü’nün onurlu yürüyüşünde büyük bir adım olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı’nın Macaristan’ın ev sahipliğinde 21 Mayıs’ta düzenlediği Budapeşte Zirvesi Sonuç Bildirgesi’nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Dünyası içerisindeki yeri, çözüm vizyonu ve meşru talepleri açısından dönüm noktası niteliğinde bir irade beyanı olduğunu belirtti.

Bildiri kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Macaristan ve Türkmenistan ile birlikte Türk Dünyasının ayrılmaz bir parçası olarak tanımlandığını ifade eden Tatar, KKTC’nin gözlemci sıfatıyla TDT’nin çalışmalarına yaptığı katkıların memnuniyetle karşılandığını söyledi.

Tatar, Kıbrıs sorununun adadaki mevcut gerçeklere dayanarak, karşılıklı kabul edilebilir ve uygulanabilir bir çözüme ulaştırılması gerektiği yönündeki güçlü vurgu ile Kıbrıs Türk Halkının özden gelen eşit haklarını güvence altına alma yönündeki meşru arzusuna gösterilen dayanışma, yalnızca bir destek beyanı değil; egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüye dayalı çözüm vizyonumuzun bölgesel düzeyde karşılık bulduğunun açık bir göstergesidir.” ifadelerini kullandı.

-“Budapeşte Zirvesi’ne katılamamış olmamız, bu hakikati gölgelememiştir”

“Budapeşte Zirvesi’ne katılamamış olmamız, bu hakikati gölgelememiştir.” diyen Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin haklı mücadelesini en üst düzeyde ifade ettiğini kaydetti. Tatar, “Sayın Cumhurbaşkanının ‘KKTC’nin bulunmadığı bir aile fotoğrafı eksik kalır’ ifadesinin bu gerçekliğin özlü ve yerinde ifadesidir. Türkiye Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan’ın ‘KKTC aile meclisimizin ayrılmaz bir parçasıdır’ vurgusu da, bu duruşun diplomatik teyididir.” dedi.

Tatar şöyle devam etti:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, her koşulda yanımızda duran, haklı mücadelemizi kararlılıkla destekleyen Anavatan Türkiye’ye şükranlarımızı sunuyoruz. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, yalnızca bu süreçte değil, tarih boyunca sergilediği ilkeli duruşla, Kıbrıs Türk Halkının iradesini en güçlü şekilde savunmuştur. Türkiye’nin sarsılmaz desteği, bizim için yalnızca bir güvence değil, aynı zamanda bölgesel adaletin ve stratejik dengenin de teminatıdır.

Türk Dünyasının her bir müstesna ferdinin kalbinin bizimle olduğunu biliyoruz. Bu kardeşlik, kültürel bir aidiyetin ötesinde, siyasi bir kararlılığa ve ortak geleceğe duyulan inanca dayanmaktadır.

Adadaki sürdürülemez durum, herkes tarafından çok iyi bilinmektedir. Rum tarafı, 1963 yılında Kıbrıs Türk Halkını ortaklık cumhuriyetinden silah zoruyla atmış, iki kurucu ortağın iradesine dayanan yapıyı fiilen ortadan kaldırmıştır. Rum liderliği o tarihten bu yana tek taraflı olarak “Kıbrıs Cumhuriyeti” unvanını kullanmakta; gasp ettiği bu düzeni hem adada hem de uluslararası alanda meşru bir temsil gibi göstermeye çalışmaktadır. Bu yapı, Kıbrıs Türk Halkının uluslararası düzeyde temsilini engelleyen ve eşit haklarını sistematik biçimde reddeden bir düzene dönüşmüştür.

Karşımızda, bizleri yalnızlaştırarak siyasi baskı, diplomatik kuşatma ve dışlayıcı kampanyalar yoluyla, varlığımızı görünmez kılmaya çalışan bir muhatap vardır. Rum liderliği bu yaklaşımıyla, insan onurunu esas alan uluslararası normları açıkça ihlal etmekte; kendi kurduğu gayrimeşru düzeni evrenselmiş gibi sunmaya çalışmaktadır. Bu siyaset, Filistin halkına yönelik sürdürülen uygulamalarda da görülen, temel hakları inkar eden baskıcı anlayışla aynı zihinsel kaynaktan beslenmektedir.

Kıbrıs Türk Halkı, tüm bu adaletsizlikler karşısında, devletine, iradesine ve vizyonuna sahip çıkmaya devam etmektedir. KKTC, Türk Dünyasının onurlu bir üyesi, bölgesel istikrarın, direncin ve adaletin taşıyıcısıdır. Bizim yolumuz açıktır, duruşumuz nettir.”