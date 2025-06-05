Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, çatışma kültürünün artarak, devam ettiği dünyada, Kıbrıs adasının huzur, barış ve güvenlik içerisinde olduğunu belirtti; Tatar, Kıbrıs Türk halkının, birlik beraberliği koruyarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin verdiği destekle yoluna devam edeceğini vurguladı.

Tatar, Cumhurbaşkanlığı parkı içerisinde inşaatı devam eden Cumhurbaşkanlığı Camisinde incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Tatar incelemeler sırasında inşaatta emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmasında Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi binaları, yapımı devam eden yeni Yüksek Mahkeme binası ve cami, milli kütüphanesi ve sosyal aktivite alanıyla, Metehan bölgesine, büyük bir yaşam alanının kazandırıldığımı belirten Cumhurbaşkanı Tatar, bu önemli yapıların KKTC’nin mührü olduğunu vurguladı.

“İçerisinde bulunduğumuz mücadelede, bağımsız Türk devleti olarak dinimiz, dilimizin ve milli değerlerimize sahip çıkarak bugünlere geldik” vurgusu yapan Tatar, Kıbrıs Türk halkının barış huzur güvenlik içerisinde yaşamını sürdürürken Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğini de unutmaması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, tarihe mal olacak caminin; Kıbrıs’ın merkezi olan Metehan bölgesinde, milli mücadelemizi kurumsallaştırıp, kökleştirdiğine de vurgu yaparak, emeği geçen herkese teşekkür etti.