Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı’nın ardından Türkiye Cumhuriyeti’nin buradaki yapının kalkınıp, gelişmesi için büyük katkı yaptığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Tatar, Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Burhaneddin Tanyeri ve beraberindeki heyeti kabul ederek, Türkiye Ziraat Bankası’nın ilk şubesini 1974 yılının ardından açtığını ve o tarihten itibaren birçok sektöre kredi vermeye başladığını belirtti.

KKTC Merkez Bankası kurulana kadar, Türkiye’nin yaptığı katkılar ve desteklerin Ziraat Bankası üzerinden gerçekleştiğini kaydeden Tatar, devletten devlete yapılan işlemlerin de Ziraat Bankası üzerinden gerçekleştiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Ziraat Bankası’nın şube sayısını artırmasıyla ülkenin gelişimine katkı konulduğunu da aktararak, bugüne kadar bankada hizmet veren yönetici ve çalışanlarını saygıyla andı.

-“Ülkede; turizm, yükseköğrenim, tarım, sanayi ve inşaat sektöründe büyüme yaşandı”

Ülkede turizm, yükseköğrenim, tarım, sanayi ve inşaat sektöründe büyüme yaşandığına işaret eden Tatar, iletişim altyapısının gelişmesiyle bilişim sektöründe de ilerlemeler sağlanacağını kaydetti.

Tatar, ekonomik gelişmelerin bankacılık sektörüne yansıyacağını ve sektörde büyüme yaşanacağını, Ziraat Bankası’nın şube ve çalışan sayısının artacağını kaydederek, “Doğru ve uygun koşullarda kredi verilmesi beklentimizdir. Türkiye’nin en büyük bankalarından biri olan Ziraat Bankası’nın elde ettiği tasarruf, bilgi ve tecrübe burada paylaşıldığında Kıbrıs Türkü’ne büyük hizmet verilecektir.” dedi.

- Tanyeri: “Kadın girişimciler, gençler, esnaf, tarım, sanayi ve hayvancılık için uygun kredi verilecek”

Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Burhaneddin Tanyeri de konuşmasında, KKTC’yi ayrı görmediklerini, Türkiye’deki faaliyetlerin aynısını Kıbrıs’ta da yürüttüklerini söyledi.

Ülkedeki sektörleri ve yatırımları desteklemeye devam edeceklerini ifade eden Tanyeri, dokuz olan banka şube sayısını artırmak istediklerini kaydetti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ekonomisini güçlendirmek istediklerini belirten Tanyeri; kadın girişimciler, gençler, esnaf, tarım, sanayi ve hayvancılık için uygun kredi verileceğini vurguladı.

Banka şube sayısının artırılmasıyla istihdamın da artacağını anlatan Tanyeri, KKTC vatandaşının istihdamına büyük önem verdiklerini ifade etti, her zaman ülkenin en büyük bankası olmayı hedeflediklerini kaydetti.

Tanyeri’ye kabulde bankanın yönetim kurulu üyeleri Feyzi Çutur, Fazıl Kılıç ve Fatih Aydoğan, İç Sistemler Grup Başkanı Ali Aras, Teftiş Kurulu Başkanı Mehmet Dönmez, Yönetim Kurulu Hizmetleri Başkanı Abdülkerim Kaval, KKTC Ülke Müdürü Barış Yörük ve KKTC Ülke Müdür Yardımcısı Mehmet Atasü eşlik etti.