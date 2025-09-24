Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, “federasyon masalı” ile halkın kandırılmaya çalışıldığını söyledi.

Ersin Tatar Seçim Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Tatar, Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Derneğini ziyaret etti.

Ersin Tatar burada yaptığı konuşmada, beş yıl önce iki devletli çözüm siyaseti için yola çıktığını belirterek, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle KKTC’nin kabul görmesi ve tanıtılması için uğraş verdiğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteğiyle Türk Devletler Teşkilatı’na üye olunduğunu ve KKTC bayrağıyla Cumhurbaşkanı olarak kendisinin ve kurumların toplantılara katıldığını dile getiren Tatar, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve İslam İşbirliği Teşkilatı’nda statünün yükseldiğini kaydetti.

Türk tarafının iyi niyetle Crans Montana görüşmelerine dek federasyon görüşüldüğünü ancak sonuç alınamadığını belirten Tatar, Güney Kıbrıs’ın Türkiye’nin yer almadığı Avrupa Birliğine tek taraflı girmesiyle federasyon defterinin kapandığını ifade etti.

-“İki devletli çözüm siyaseti TBMM’de oy birliği ile geçti”

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 18 Temmuz 2024 tarihinde iki devletli çözüm siyasetinin oy birliği ile geçtiğini hatırlatan Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Genel Kurul Toplantılarında birçok kez yeni siyasete destek verdiğini vurguladı.

Federasyon ile Kıbrıs Türkü’nün azınlığına düşürülmek ve Türkiye’nin adadan çıkarılmak istendiğine işaret eden Tatar, Türkiye’nin duruşu ortadayken, hala “federasyon masalı” ile halkın kandırılmaya çalışıldığını kaydetti.

-“Kıbrıs Türkü’nün güvenliğini sadece Türkiye sağlar”

Silahlanan Güney Kıbrıs’ta yabancı askeri üslere de izin verildiğini anlatan Tatar, adanın silah deposuna çevrildiğini dile getirdi. Dünyadaki gelişmelere bakılınca Kıbrıs Türkü’nün güvenliğinin ancak Türkiye’nin varlığıyla sağlanacağının daha iyi anlaşıldığını aktaran Tatar, jeopolitik ve jeostratejik gelişmelere bakıldığından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin öneminin arttığını vurguladı.

TMT üyelerine seslenen Tatar, “Tecrübelerinizi ve geçmişte yapılanları anlatmanız önemlidir. Zor günleri yaşayanlar bilir. Sizlere yaptıklarınızdan dolayı minnettarım. Dr. Fazıl Küçük, Rauf Raif Denktaş ve Dr. Derviş Eroğlu milli siyaseti yürüttü. Vasiyeti devam ettireceğiz.” dedi

Moral ve motivasyonu bozmak için uğraş verildiğini dile getiren Tatar, “5’inci kol faaliyetleri ve saldırılara rağmen davamızdan vazgeçmeyeceğiz. Bu yol Türkiye ile birlikte yürünebilir. Türkiye her zaman arkamızdadır ve yanımızdadır.” diye konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meclis’te iki devletli çözüm siyasetini anlatacağı dönemde CTP’nin boykot ederek katılmadığını dile getiren Tatar, bu gelişmeyi Rum basının anında dünyaya duyurduğunu ifade etti.

-“Federasyonu savunanlar, Türkiye ile nasıl istişare edecek?”

Görüşmelere Crans Montana’da bırakılan yerden devam etmek istendiğine işaret eden Tatar, “Türkiye’nin duruşunu görünce federasyon kelimesini kullanmaktan çekiniyorlar. Türkiye, milli siyaseti dünyaya duyuruldu. Hal böyle iken Türkiye ile nasıl istişare edilecek?” diye sordu.

Federasyonu savunanlara atıfta bulunan Tatar, “Karşı taraf ‘Rum’la ortaklık kuracağım’ derken, Türkiye’nin garantörlüğünün sona ermesi askerinin çıkmasını sessizlikle onaylamaktadır.” ifadelerini kullandı.

Milli siyaseti Türkiye’de ve dünyanın birçok yerinde savunduğunu anlatan Tatar, “İcraat makamında değilim ancak sağladığım iyi ilişkilerle yatırımların önünü açtım. Cumhurbaşkanlığı, meclis ve doğa park yapıldı. Ulaşım, iletişim ve sağlık alanlarında yatırımlar yapıldı. Son beş yılda ülkeye milyarlarca lira geldi.” diye konuştu.

Türkiye’nin garantörlüğünün ve askeri varlığının devamı için iki devletli çözüm siyasetini savunduğunu aktaran Tatar, “Bayrak, devlet ve Türkiye diyorum. Ülkeye alt ve üst yapı yatırımlarının yapılması için istikrarın devamını istiyorum.” dedi.

Seçimi kazanması durumunda iki devletli çözüm siyaseti ve Türkiye ile iyi ilişkilerin devam ettirileceğini dile getiren Tatar, federasyonu savunanların kazanması durumunda ise dünya basınında atılacak manşetlerin, ‘Kıbrıs Türk halkı egemenliğine sahip çıkmadı ve Türkiye ile iyi ilişkiler zarar gördü’ şeklinde olacağını kaydetti.

Rum lider Nikos Hristodulidis’in ELAM’ın desteğiyle hareket ettiğine işaret eden Tatar, “Hristodulidis’in tek umudu, Erhürman’ın kazanmasıdır. Bu nedenle ‘Tatar, kaybedecek, Erhürman gelince görüşmeler Crans Montana’da kaldığı yerden başlayacak’ şeklinde haberler yaptırıyorlar.” dedi.