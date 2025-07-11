Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan “KKTC Fiber Dönüşüm Protokolü"nün, ülkeyi izolasyonlar ve ambargolarla engellemeye çalışanlara güçlü bir cevap niteliği taşıdığını vurguladı.

KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan “KKTC Fiber Dönüşüm" protokolü töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, denizin altından sağlanacak fiber-optik bağlantıların KKTC’yi Mavi Vatan üzerinden tüm dünyaya bağlayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, ülkenin ayrı ve bağımsız bir Türk devleti olarak Doğu Akdeniz'de giderek güçlendiğini ifade ederek, İzolasyon ve ambargo altındaki KKTC’nin geleceğine inanarak dijitalleşme sürecine destek veren ve yatırım yapan herkese teşekkür etti.

TEKNOFEST’te dile getirilen dijital dönüşüm ve altyapı çalışmalarıyla KKTC’nin bir eğitim ve bilişim adası olabileceği mesajını çok önemsediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dijitalleşme yolunda son yirmi yılda çok büyük yol kat edildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konuşmasının sonunda Türk Telekom’a, Türkiye Cumhuriyeti’ne, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Projede görev alacak tüm çalışanlara ve uzmanlara başarılar dileyen Tatar, protokolün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne hayırlı olmasını temenni etti.