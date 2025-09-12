Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Şht. Plt. Yzb. Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası - 2025 Tatbikatı'nın icrasına katıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatar, tatbikatın başarıyla gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Milli Mücadele yıllarından 1974 yılına kadar Kıbrıs Türkü’nün can ve mal güvenliği tehdit altına girdiğinde Mehmetçik ve Mücahitlerin el ele verip barış ve huzuru sağladığını söyleyen Tatar, bugün gerçekleştirilen tatbikatta da gelişen milli savunma sanayisi ve yüksek eğitimle her türlü duruma hazır olunduğunun bir kez daha gösterildiğini vurguladı.

Kıbrıs Türkü’nün güvenliğini sağlayan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın her zaman ve her yerde, her türlü göreve hazır olduğunu görmekten mutlu olduğunu belirten Tatar, “Bizim kendi sınırlarımız içerisinde güvenli bir şekilde yaşayabilmemiz ve KKTC’deki huzur ve güvenin daimi olmasını Mehmetçik ve Mücahitlerimize borçluyuz.” dedi.

Bu tatbikatı izlemekten gurur duyduğunu belirten Tatar, “Sınırlarımızın güvenliğini sağlayan askerlerimizin gerçekleştirdiği başarılı tatbikatın planmasında, sevk ve idare edilmesinde emeği geçen, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü başta olmak üzere Mehmetçik ve Mücahitlerimizi tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.