Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, federasyon temelindeki çözümün artık gündemde olmadığını belirterek, iki devletli çözüm politikasının Türkiye nezdinde de kabul görmesinde KKTC tarafının belirleyici rol oynadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, iki devletli çözüm yaklaşımının 7 yıl önce hükümet programına girdiğini hatırlatarak, bu siyaseti hayata geçiren bazı milletvekillerinin bugün federasyon tezini savunan adaylara destek vermesini “tutarsızlık” olarak değerlendirdi.

Kıbrıs Postası TV’de yayımlanan ve Gökhan Altıner’in sunduğu “Sabah Postası” programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Tatar, federasyon temelindeki çözüm anlayışının geçerliliğini yitirdiğini, Kıbrıs Türk tarafının artık egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözüm modeli üzerinde durduğunu vurguladı.

“Federasyon defteri kapanmıştır”

Cumhurbaşkanı Tatar, “Tarihte ilk kez ‘federasyon defteri kapanmıştır’ ibaresiyle şekillenen hükümet programına imza atan bazı vekillerin, şimdi federasyonu savunan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) adayı Tufan Erhürman’a destek vermesi ciddi bir siyasi çelişkidir” dedi.

Bu vekiller arasında Ayşegül Baybars, Gülşah Manavoğlu ve Jale Refik Rogers’ın da bulunduğunu belirten Tatar, “O dönemde birlikte yürüdüğümüz bu siyasetin bugün tersinde pozisyon almalarını anlamakta zorlanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’yi biz ikna ettik”

İki devletli çözüm siyasetinin Türkiye Cumhuriyeti tarafından da kabul edilmesinin KKTC’nin girişimleriyle sağlandığını kaydeden Tatar, bu politikanın ilk kez 7 yıl önce UBP-HP hükümetinin programına girdiğini söyledi.

Tatar, “Sayın Kudret Özersay’ın o dönemde HP Genel Başkanı olarak bu sürece katkıları olmuştur. Ancak esas olan, bu vizyonun Türkiye’ye bizler tarafından anlatılması ve kabul ettirilmesidir” diye konuştu.

Bu yaklaşımın BM nezdinde de kayıtlara geçtiğini ifade eden Tatar, doğrudan ticaret, uçuş ve temas politikasıyla (3D) birlikte uluslararası toplumun statükoyu sorgulamasının sağlandığını dile getirdi.

“Denktaş’a hakarete izin veremeyiz”

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’a yönelik ifadelerin yer aldığı bir kitap hakkında da değerlendirmelerde bulunan Tatar, bu duruma ilk tepki gösterenlerden biri olduğunu ve gerekli adımların atılması için talimat verdiğini söyledi.

Başsavcı Sarper Altıncık ve Polis Genel Müdür Vekili Ali Adalıer’i Cumhurbaşkanlığı’na davet ettiğini belirten Tatar, “Kitabın yazarı hakkında gereken süreci başlattık. Yargı karar verecek, biz de süreci takip ediyoruz” dedi.

“Yardım teklifimiz Rum yönetimince reddedildi”

Limasol’da çıkan yangın sonrası Kıbrıs Türk tarafının insani yardım önerisinde bulunduğunu aktaran Tatar, “Yangın haberini alır almaz hem şahsen hem de özel temsilcim aracılığıyla Rum lider Hristodulidis ile temasa geçtik. Ancak yardım teklifimiz kabul edilmedi” açıklamasında bulundu.

Rum tarafının Kıbrıslı Türklerin başarısını hazmedemediğini ve bu nedenle ortak insani adımlardan kaçındığını öne süren Tatar, iş birliği tekliflerinin sadece yangın değil, deprem, uyuşturucu ve enerji konularında da geçerli olduğunu vurguladı.

“Devletlerarası ilişki vizyonundayız”

Tatar, Kıbrıs meselesinde artık toplumlararası değil, devletlerarası ilişkileri esas aldıklarını belirterek, “Her yapılan temas bir köprüdür. Egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde yeni bir vizyon inşa ediyoruz” dedi.

“Akıncı’nın ifadeleri siyasi kültüre uygun değil”

Eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın son dönemdeki açıklamalarını da eleştiren Tatar, “Kendini aklamak adına siyasi kültürde yeri olmayan yaklaşımlar sergiliyor. Bu söylemleri yakışıksız buluyorum” ifadelerini kullandı.

“Genişletilmiş zirveler bizim sayemizde yapıldı”

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in düzenlemek istediği toplantının kapsamının Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık’ı da kapsayacak şekilde genişletildiğini dile getiren Tatar, bu çabada kendi katkılarının belirleyici olduğunu söyledi.

“Anketlerde öndeyiz”

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik anket sonuçlarını da değerlendiren Tatar, “Muhalefetin yaptırdığı anketlerde bile oy oranımız artıyor. Kendi anketlerimizde ise birinci durumdayız” dedi.

Tatar, kamuoyuna sunulan anketlerin objektifliğini de sorguladı.