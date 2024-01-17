Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, iletişim sektörünün, mevcut izolasyonlar ve kısıtlamalardan etkilenmeyecek yegâne sektör olduğuna işaret ederek, bu alandaki başarının KKTC’nin gelişmesi ve dünyaya tanıtılmasında büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Haberleşme Teknolojileri Zirvesi’ne katılan Cumhurbaşkanı Tatar, bir araya gelerek, zirveyi düzenleyen sektörden paydaşlarına, sponsorlara ve etkinliğe katılanlara teşekkür ederek başladığı konuşmasında, burada oluşan potansiyeli sonuna kadar değerlendirmek gerektiğini kaydetti.

Dünyada haberleşme teknolojileri alanında olağanüstü bir gelişim ve değişim olduğuna işaret eden Tatar, “Bu gelişmeleri benimseyip KKTC’de uygulayabilecek çok değerli insanlarımız olduğunu büyük mutlulukla görüyorum” dedi.

Teknoloji sayesinde dünyanın gittikçe daha da küçüldüğünü ifade eden Tatar, dünyayla bağların güçlendirilmesi için iletişimin devamının önemli olduğunu kaydetti.

Yaratıcılık, inovasyon ve gerekli altyapıyla bu sektörde büyük işler başarmanın mümkün olduğunu vurgulayan Tatar, üniversite mezunu gençlerin potansiyelini de değerlendirerek bu alanda önemli işler yapılabileceğini anlattı.

Bu sektörde yenilikler yaratmanın hem KKTC refahına, hem de tanıtımına katkı koyacağını dile getiren Tatar, bunun hem ekonomik, hem siyasi bir adım olduğunu ifade etti.

KKTC devletinin ve hükümetin konuyla ilgili yasaları daha önce Meclis’ten geçirdiğini anımsatan Tatar, gerekli olması halinde yasalarda tadilatlar da yapılabileceğini söyledi.

Önemli olanın, birlik beraberlik içinde ülkeye hizmet etmek ve gelişen değişen dünyaya ayak uydurmak olduğunu dile getiren Tatar, bu anlamda zirveye katkı koyanları tebrik etti.

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Tatar, etkinlikteki stantları ziyaret ederek bilgi aldı.