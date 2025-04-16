Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Güreşseverler Derneği yönetimini kabulünde, izolasyonlara rağmen inançlarından vazgeçmeyen Kıbrıs Türk halkının haksızlıklara boyun eğmeyeceğini, yoluna devam edeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Güreşseverler Derneği Başkanı Murat Tezer, yönetim kurulu üyeleri ve bu sporu yapan gençlerle bir araya gelen Tatar, derneğin gönüllülük esasında yürüttüğü çalışmaların takipçisi olduğunu ifade etti.

Tatar, çabaları için teşekkür ettiği Güreşseverler Derneği’ne desteklerini de belirtti.

Güreşin ata sporu olduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'nin Türk devleti olarak kendi geçmişi, kültürü ve maneviyatıyla bu sporu sürdürdüğünü kaydetti.

Kıbrıs Türkü’nün tarihine ve mücadelesine verdiği değerden dolayı izolasyonlara rağmen kendi inançlarından vazgeçmediğini ifade ederek, adada iki ayrı halk ve yapının olduğunu anımsatan Tatar, Kıbrıs Türk halkının haksızlıklara boyun eğmeyeceğini, değerlerine sahip çıkarak yoluna başarıyla devam edeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, uluslararası temaslarda bunu yaymaya devam edeceklerini de ifade etti.

-Tezer

Güreşseverler Derneği Başkanı Murat Tezer ise, derneğin 2006’da kurulduğunu kaydederek, gençleri güreşe teşvik etmek için yürüttükleri çalışmalar ve projeler hakkında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a bilgi verdi.