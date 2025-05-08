Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk aile yapısının özünün korunması, AB ve diğer ülkelerdeki yaşam tarzları ile aile yaşantılarına özenilmemesi gerektiğini kaydetti.

Tatar, Kıbrıslı Türklerin aile yapısının güçlü olması ve vatan sevgisiyle ayakta ve güçlü durabildiğini de vurguladı.

Kıbrıs Türk ailesinin geçirdiği toplumsal, kültürel ve hukuki değişimleri analiz etmek, günümüzde aile kurumunun karşı karşıya kaldığı tehditleri ve fırsatları bilimsel bir platformda değerlendirmenin amaçlandığı “Geçmişten Geleceğe Kıbrıs’ta Türk Ailesi Sempozyumu” Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Yerleşkesinde (ASBÜ) başladı.

ASBÜ ile TC Büyükelçiliği ve Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) tarafından düzenlenen sempozyum bugün ve yarın sürecek.

Sempozyumun açılışına, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de katıldı.

-Tatar’dan eşlere çağrı: “Birbirinize karşı hoşgörülü olun”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar açılışta yaptığı konuşmada, Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs’ta Türk egemenliğinin kurulduğu 1571’li yıllardan bu yana, aile yapısının güçlü olması ve vatan sevgisiyle ayakta ve güçlü durabildiğini aktardı.

Tatar, son dönemde boşanma sayılarındaki artışa da değinerek, eşlere birbirlerine karşı daha hoşgörülü olma ve çocuklarını küçük yaştan itibaren bayrak ve vatan sevgisiyle yetiştirme çağrısında bulundu.

Dijital mecralardaki tehditlere karşı bu tür sempozyumların önemli olduğunu ifade eden Tatar, Kıbrıs Türk aile yapısının özünün korunması, AB ve diğer ülkelerdeki yaşam tarzları ve aile yaşantılarına özenilmemesi gerektiğini de belirtti.

-Başçeri: “Sağlıklı ve mutlu bir toplumun anahtarı sağlıklı bir aile yapısı”

TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de ailenin milli manevi değerlerin öğrenilerek gelecek nesillere aktarıldığı bir yapı olduğunu ifade etti. Başçeri, sağlıklı ve mutlu bir toplumun anahtarının sağlıklı bir aile yapısı olduğuna işaret etti.

Başçeri, dijital bağımlılık, tüketim çağındaki hız ve haz olgularının aile bireylerini birbirlerinden uzaklaştırdığını kaydederek, mevcut tehditlere karşı aile kurumunu korumanın önemli olduğunu vurguladı.

-Arpa: “Aile bireylerin ilk okulu”

ASBÜ KKY Rektörü Prof. Dr. Enver Arpa ise Kıbrıs Türk aile yapısını 2 gün boyunca bilim insanlarıyla irdeleyip, sonuç bildirgesini kamuoyuna duyurmak ve kitap haline getirmek istediklerini kaydetti.

Aileyi bireylerin “ilk okulu” olarak niteleyen Arpa, mutlu ve sağlıklı toplumun sağlıklı bir aile yapısından, güçlü bir devletin de güçlü bir toplumdan geçtiğini anlatarak, organizasyonda katkısı bulunan TC Büyükelçiliği ve Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) ofisine teşekkür etti.

-Başçeri ve Özvar’a plaket…

Açılış konuşmalarının ardından Cumhurbaşkanı Tatar tarafından Büyükelçi Başçeri’ye, ASBÜ Rektörü Arpa tarafından da KEİ Koordinatörü Erol Özvar’a plaket takdim edildi. Verilen resepsiyonun ardından oturumlara geçildi.

Bugün ve yarın sürecek sempozyum tarihsel süreç içerisinde Kıbrıs Türk ailesinin geçirdiği toplumsal, kültürel ve hukuki değişimleri analiz etmenin yanı sıra, günümüzde aile kurumunun karşı karşıya kaldığı tehditleri ve fırsatları bilimsel bir platformda değerlendirmeyi amaçlıyor.

Program kapsamında aile yapısının dijital kültürle etkileşimi, küresel tehditler karşısındaki dayanıklılığı, aile sağlığı, toplumsal cinsiyet rolleri, göç ve aile dinamikleri ile aile hukukuna dair pek çok konu başlığı yer alacak. Sunulacak bildirilerde hem geleneksel aile yapısına ilişkin sosyolojik analizler hem de çağın getirdiği yeni aile formlarına dair değerlendirmeler bulunacak.