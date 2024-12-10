Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz'in bir başarı öyküsü olan KKTC’yi daha da güçlendirmek gerektiğini belirterek, Almanya’dan yatırımcılara, tarım, eğitim ve turizm gibi farklı alanlarda yatırım olanakları bulunan Kuzey Kıbrıs'a yatırım yapmaları çağrısında bulundu.

Kuzey Kıbrıs Tanıtma Platformu bugün Girne Acapulco Otel’de “KKTC Ekonomi Zirvesi” isimli bir konferans düzenliyor. KKTC Ekonomi Zirvesi’nin açılış konuşmalarını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Tanıtma Platformu Başkanı Okyay Sadıkoğlu, Kuzey Kıbrıs Tanıtma Platformu Almanya Konseyi Başkanı Mustafa Baklan yaptı.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun da katıldığı zirvede, başta Almanya olmak üzere çeşitli ülkelerden iş insanları KKTC’deki yatırım fırsatlarını inceleyecek.

Gün boyu devam edecek konferansta ekonomi, eğitim, gıda, turizm, inşaat, emlak, konut ve finans başlıklarında sunumlar yapılacak.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, zirvede yaptığı konuşmada, kuruluşunun 41. yılının kutlandığı KKTC’nin Anavatan Türkiye ile ilişkilerini geliştirerek güçlenmeye devam ettiğini belirtti.

Kıbrıs’ın İngiliz sömürgesinde olduğu yıllarda çok sayıda Kıbrıslı Türk’ün İngiltere ve Avustralya’ya göç ettiğini, KKTC’de yaşayandan daha fazla Kıbrıslı Türk'ün yurt dışında yaşadığını söyleyen Tatar, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türkler ile ilişkileri artırma gayreti içinde olduğunu kaydetti.

Türkiye’den de Almanya’ya göçler yaşandığını ve bugün 4 milyon Türk'ün Almanya’da yaşadığını belirten Tatar, Türkiye ve yurt dışında yaşayan 100 milyon Türk'ün Kıbrıslı Türklerin en büyük gücü olduğunu söyledi. Almanya’dan yatırımcıları KKTC’de görmeyi arzuladıklarını belirten Tatar, “Burası sizlerin de vatanıdır, vatan toprağıdır” dedi.

Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeler ile ilişkilerin geliştirildiğini vurgulayarak, “KKTC en güneydeki bağımsız bir Türk devletidir. Akdeniz’e açılan kapıdır” diyen Tatar, by gelişmelerin küçümsenecek gelişmeler olmadığını ancak muhaliflerin bu gelişmeleri küçümsediğini söyleyerek, eleştirilerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Rumların KKTC’yi siyasi ve ekonomik olarak yıkmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyerek, “Bizi yıkmayı asla başaramayacaklar bizim arkamızda 100 milyon Türk var... Burada barış, huzur ve güvenlik içinde yaşıyorsak bunu, Türk halkına borçluyuz” diye konuştu.



Rumlarla Birleşik Kıbrıs hayali kuranlar olduğunu dile getiren Tatar, sıfır asker ve garantörlüğün kalkması ile birlikte Türkiye ile ilişkileri koparmak isteyenler olduğunu, sonsuza kadar bunların karşısında durmaya devam edeceklerini söyledi. Egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü olmadan müzakere masasına oturmayacaklarını yineleyen Tatar, KKTC’yi dünyanın gündemine getirmek için çalıştıklarını belirtti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer’in sadece Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’yle görüşecek olmasını eleştirilerde bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, Starmer’in görüşmediği Kıbrıs Türkü'nün asli unsur olduğunu belirtti.

Tatar, “Kıbrıslı milleti yoktur” şeklindeki açıklamasına da değinerek, Kıbrıs’ta doğulabileceğini ancak millet olarak Kıbrıslı diye bir millet olmadığını, Kıbrıs Türkleri ve Kıbrıs Rumları olduğunu söyledi.

Kıbrıs sorununda iki devletliliğin esas olduğunun altını çizen Tatar, Türkiye’nin garantörlüğünün ve Türk askerinin varlığının kırmızı çizgi olduğunu belirtti.

Doğu Akdeniz'in bir başarı öyküsü olan KKTC’yi daha da güçlendirmek gerektiğini söyleyen Tatar, bu başarıya kolay ulaşılmadığını, çok acılar ve zulümler çekildiğini dile getirdi.

Tatar, Gazze’de yaşananlara bakıldığında dikkatli olmak, tarihi bilmek ve geleceği ona göre şekillendirmek gerektiğini bir kez daha görüldüğünü söyledi.

KKTC’de tarım, eğitim, turizm, inşaat ve emlak gibi farklı alanlarda yatırım olanakları bulunduğunu dile getiren Tatar, Almanya’dan yatırımcıları ülkeye davet etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, zirveyi düzenleyen Okyay Sadıkoğlu ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

-Sadıkoğlu

Kuzey Kıbrıs Tanıtma Platformu Başkanı Okyay Sadıkoğlu, platformun kuruluşu ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Tatar ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile yurt dışında yaptıkları temaslar ve çalışmalara değinen Sadıkoğlu, KKTC’ye katkı sağlayabilecek çalışmaları sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.

“Kıbrıs milli davadır” diyen Sadıkoğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın “Söyleyin onlara KKTC bağımsız bir cumhuriyettir” sözlerine atıfta bulundu.

Sadıkoğlu, Anavatan Türkiye ile birlikte iki devletli çözümün ortaya konduğunu dile getirerek, “Davamız KKTC’nin yaşatılması ve kökleşmesidir” dedi.

-Baklan

Kuzey Kıbrıs Tanıtma Platformu Almanya Konseyi Başkanı Mustafa Baklan da KKTC’deki yatırım imkanlarını görmek için ülkeye geldiklerini belirtti.

Baklan, ticari ilişkileri geliştirme hedefiyle çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından konferansa geçildi. Gün boyu devam edecek konferansta ekonomi, eğitim, gıda, turizm, inşaat, emlak, konut ve finans başlıklarında sunumlar yapılacak.