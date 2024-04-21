Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC), Türk dünyasının ayrılmaz ve kopmaz bir parçası olduğunu kaydederek, Azerbaycanlı ve KKTC’li gençlerin sporda bir araya gelmesinin önemli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tatar, Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu'nun 47’nci yıl etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar etkinlikte yaptığı konuşmada, Federasyon Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen’i tebrik ederek, Azerbaycan’dan gelen misafirlere “hoş geldiniz” dedi.

Federasyonun 47 yıldır faaliyette olduğuna ve gençlere sahip çıktığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, ülke sporcularının uluslararası sporcularla müsabaka yapma imkanı sağlandığını ve KKTC bayrağının dalgalandığını vurguladı.

Sporun, dostluk ve kardeşlik olduğunu, aynı zamanda çalışma ve disiplin gerektirdiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Rum tarafının spora siyaset karıştırdığını ve sporcuların uluslararası müsabakalara katılmalarını engellemek için girişimler yaptığını kaydetti.

KKTC’nin, Türk dünyasının ayrılmaz ve kopmaz bir parçası olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycanlı ve KKTC’li gençlerin sporda bir araya gelmesinin önemli olduğunu ifade etti.

-“Önümüzdeki günlerde Azerbaycan’a gideceğim”

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in daveti üzerine ilerleyen günlerde Azerbaycan’a gideceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, karşılıklı ziyaretlerle iki devlet arasındaki bağların daha da güçleneceğinin altını çizdi.