Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Londra’da, müslüman iş insanları ve toplum temsilcileri ile bir araya geldi.

Islam Channel’de yer alan etkinlikte, Müslüman toplumuna, Kıbrıs tarihi, müzakere süreçleri, iki devlet temelindeki yeni siyaset ve adadaki son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Tatar, Kıbrıs Türk halkına, gençliğine uygulanan haksız ambargolara işaret ederek, KKTC’nin bugün 40. Yaşını kutladığına dikkat çekti ve Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle uluslararası alanda hak ettiği yeri alacağına vurgu yaptı.

KKTC’nin, turizm, eğitim, kültür ve tüm devlet yapısıyla bölgesinde güçlü bir Türk devleti olarak yerini aldığını belirten Tatar, KKTC’nin tanınmadığını ancak Kıbrıs Türk halkının asla pes etmeden yoluna devam ettiğini kaydetti.

Annan Planına “hayır” diyen Rum Yönetimi'nin Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği tarafından tanındığını, üye alındığını, ancak “evet” diyen KKTC’nin tanınmadığını, ambargolar altında tutulduğunu ifade eden Tatar, Kıbrıs Türk halkına karşı uygulamalardaki eşitsizliğe işaret etti.

Tatar, adada tüm kesimler tarafından iki halk, iki devlet, farklı dil ve kültür olduğunun bilindiğine işaret ederek, KKTC’ye ve Kıbrıs Türk halkına daha fazla haksızlık yapılmaması gerektiğini söyledi.

Cumhuriyetten silah zoruyla atılan Kıbrıs Türk halkının, kendi kendini yönetme hakkını kullanarak devletini kurduğunu, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle de KKTC’yi geliştirdiğini anlatan Tatar, Kıbrıs’ta artık gerçeklere göre, iki devlet zemininde bir anlaşma yapılması gerektiğini kaydetti.

Gazze’de bugün yaşananlara dikkat çeken ve BM, AB gibi örgütlerin nerede olduğunu soran Tatar, Kıbrıs’ta Türklerin Osmanlı döneminden beridir adada var olduğunu, var olmaya da devam edeceğini söyledi.

KKTC’nin, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle uluslararası alanda tanınırlığını artırmak, haklı sesini duyurmak ve tanınmak amacıyla çalıştığını ifade eden Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Avrupa Birliği ile yapılan çalışmaları, görüşmeleri anlattı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin her şartta KKTC’nin yanında olduğunu ifade eden Tatar, diğer dost ülkelerden de destek beklediklerini, KKTC’nin dünyadaki hak ettiğini yeri mutlaka alacağına inanç belirtti.

KKTC’nin yeni uçak alanı, kültürü, denizi, güneşi ile tam bir turizm adası yanında güçlü bir yatırım adası olduğuna işaret eden Tatar, İngiltere’den herkesin adayı ziyaret etmesi gerektiğini söyledi.

Tatar, İngiltere’deki Müslüman toplumuna kendisini davet edip, ağırladığından ve Kıbrıs Türk halkının sesini duyurma imkanı tanıdığından dolayı teşekkür etti, her zaman destek beklediğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, etkinlik sonrası Islam Chanel’de mülakat da verdi.