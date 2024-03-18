Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Genel Başkanı Nusrettin Yuca ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 109. yıl dönümünde şehitleri andıklarını belirterek, Çanakkale Zaferi sırasında Kıbrıs Türklerinin İngiliz sömürgesinde olmasına rağmen Anadolu’ya bağlılığı gösterdiğini söyledi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk milletinin bağımsızlığı uğruna verdiği mücadelenin Kıbrıs Türklerinin bağımsızlığı için verdiği mücadeleye ilham olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs Türkü hiçbir zaman Rum-Yunan saldırılarına karşı yılmamış, esarete asla boyun eğmemiştir.” dedi.

20 Temmuz 1974’ten sonra Mehmetçik’in adaya ayak basmasıyla Kıbrıs Türkü için yeni bir dönemin başladığını ve Kıbrıs Türkü’nün bağımsızlığına kavuştuğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz’de ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandığı bir vatan olarak tarihte yerimizi aldığımızı kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, milli davamızda bu günlere gelinmesinde mücahitlerimiz ve Mehmetçiklerin kahramanlıklarının büyük katkıları olduğuna işaret ederek, yaşamını yitirenleri yad etti.

Kıbrıslı Türklerin egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsünün kabulü olmadan müzakere masasına oturulmayacağını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, bir antlaşmanın ancak iki devlet zemininde olabileceğini söyledi.

-“Kıbrıs Türk halkının verdiği mücadele sonunda kurulan devletin korunması gerek”

Devlet olarak kabul görülmenin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının verdiği mücadele sonunda kurulan devletin korunması gerektiğini vurguladı.

Kıbrıs Türkünün özden gelen müktesep hakları bulunduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının kendi kendini yönetme hakkına sahip olduğunu anımsattı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkünün hak ve hukukunu korurken devleti güçlendirmeye devam ettiklerini ifade ederek, iki devlet temeline dayalı siyasete Türkiye Cumhuriyeti’nin tam destek verdiğini, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tüm dünyaya Kıbrıs Türküne yönelik yapılan haksızlıkları dile getirirken Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsünün kabulü için ortaya koyduğu çabanın Kıbrıs Türkleri için büyük önem taşıdığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasında şunları kaydetti:

“Müzakere masasına oturmadan önce izolasyonların kaldırılmasını, direkt uçuşların başlamasını talep ediyoruz. Bizim devlet başkanlarıyla görüşmemizi, kurum ve kuruluşlarımızın diğer ülke kurum ve kuruluşlarıyla temaslarına karşı Rum tarafının çeşitli kısıtlama ve engellemelerinin de ortadan kaldırılmasını talep ediyoruz. Çünkü eşitlik bunu gerektirmektedir. Onun ne kadar hak ve hukuku varsa benim de o kadar vardır. Tüm bunların olması halinde egemen eşitlik ve eşit uluslararası temelinde bizi çözüme götürebilecek müzakere masasına oturabileceğimizi söylüyoruz.”