Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Miss Kuzey Kıbrıs ve Bay Kuzey Kıbrıs güzellik yarışmalarında bu yıl dereceye girenleri kabul etti

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Günkut Ajansı’nın kurucusu ve Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Komitesi üyesi Bülent Günkut ile Miss Kuzey Kıbrıs ve Bay Kuzey Kıbrıs güzellik yarışmalarında bu yıl dereceye girenleri kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tatar kabuldeki konuşmasında, Bülent Günkut’un büyük özveri ile dünya standartlarında yıllardır düzenlediği organizasyonların ülke için önemli olduğunu belirterek, Günkut ailesini ve organizasyonlara katılanları ve kazananları kutladı. Cumhurbaşkanı Tatar, kazananların KKTC’yi ve Kıbrıs Türk halkını uluslararası organizasyonlarda en iyi şekilde temsil edeceğine inanç belirtti.

-Günkut

Günkut Ajansı’nın kurucusu ve Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Komitesi üyesi Bülent Günkut ise Miss Kuzey Kıbrıs’ın 40’ıncı yıl güzeli Fatma Mani ve bu yıl 25’incisi gerçekleştirilen Bay Kuzey Kıbrıs yarışmasında birinci olan Kubilay İmren ve ikinci gelen Suat Kazma ile birlikte gerçekleştirdikleri ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade etti.