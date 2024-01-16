Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Celal Bayar başkanlığındaki TMT Mücahitler Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerini kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar kabulde yaptığı konuşmada, KKTC gerçeğinin artık dünyada ve tarihte yerini aldığını, Türkiye Cumhuriyeti ile son üç yıldır BM’de, AB’de ve dünyanın her yerinde KKTC gerçeğinin kabul edilmesi gerektiğini paylaştıklarını kaydetti.

Londra ve Zürih antlaşmalarına atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs Türk halkı Kıbrıs Cumhuriyeti’nin eşit kurucu ortağıydı. Şu anda bizim sürdürdüğümüz siyasetin esas temelinde bu vardır. Bizim sürdürdüğümüz siyasetin temelinde uluslararası bir antlaşmadan kaynaklanan parametreler vardır. Kıbrıs Türk halkı kurucu bir ortaktır. En az Rumlar kadar meşru ve egemendir. Silah zoruyla devletin dışına atılınca gayet doğal olarak devletimizi kurma çalışmalarımız başlamıştı” diye konuştu.

Federal çatı altında siyasi eşitliğin mümkün olmayacağını, federasyon ile hedeflenenin, Türkiye Cumhuriyeti’nin AB üyesi olmaması dolayısıyla, Türkiye’nin garantörlüğünün ve Türk askerinin varlığının son bulması olduğunu anlatan Tatar, Rumların böyle bir durumda kuzeyi ele geçirmek için her şeyi yapacaklarını söyledi.

Türkiye’nin garantörlüğü ve Türk askerinin varlığının devam edeceğinin altını çizen Tatar, federal temelde siyasi eşitlik ile Türk tarafının ortaya koyduğu egemen eşitlik arasında büyük fark olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, 1974’te bağımsızlık kazanan Kıbrıs Türk halkının asla 74 öncesine dönmek istemediğini, oluşan ekonomik yapının daha da güçlenmesi için Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle çalışmaların sürdüğünü, enerji ve elektrik başta olmak üzere birçok adım atılmakta olduğunu belirtti.

TMT Mücahit Derneği Başkanı Celal Bayar ise, iki devletli siyasete destek verdiklerini ve devleti yaşatmanın şehitlere borçları olduğunu söyledi.