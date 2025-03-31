Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazimağusa’da Türk Barış Kuvvetleri (TBK) Gaziler Derneği’ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar, Ramazan Bayramı vesilesiyle gazilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, gazilerin kendileri için büyük bir değer taşıdığını vurguladı.

Dünyada yaşanan çatışmalara değinen Tatar, çatışma kültürünün çok yaygın olduğunu ifade etti ve Kıbrıs'ta barış, huzur ve güvenliğin oldukça önemli olduğunu belirtti. Tatar, birlik ve beraberlik içinde hareket ederek sorunların aşılabileceğini ifade ederek, iş birliği ile dayanışma içerisinde olmanın olumsuzluklar karşısında büyük bir güç kaynağı olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Barış Harekatı’nın, Kıbrıs Türk halkı için bir dönüm noktası olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, bu dayanışmayı, bağımsızlığı kazanmanın ilk adımı olarak değerlendirdi.

Tatar, "Federasyon defteri kapandı. Egemen eşitlik temelinde iki devletli çözüm modelimizle ilerliyoruz." dedi. Türkiye’nin KKTC’nin milli politikalarına verdiği desteğin önemine değinen Tatar, son yıllarda elde edilen en büyük başarının, Türkiye KKTC arasında kurulan güçlü bağlar olduğunu ifade etti.

Her iki halkın yararına olacak çalışmalarda ve yürütülecek projelerde iş birliğine hazır olduklarını vurgulayan Tatar, Anavatan Türkiye'den getirilen su, elektrik, eğitim, sağlık, kültürel miras konularında çalışmalar yapılabileceğini belirtti. Tatar, Türkiye Cumhuriyeti'nin coğrafi konumunun sunduğu avantajlarla refahın artması adına her türlü çalışmalara destek vereceğini, bu desteğin de oldukça önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Konuşmasının sonunda tüm gazilerin Ramazan bayramını kutlayan Tatar, onlara duyduğu minneti dile getirdi.

TBK Gaziler Derneği Başkanı Nusrettin Yuca ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, şahsı ve gazi arkadaşları adına teşekkür etti ve bayramı kutladı.