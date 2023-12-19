Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel’in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dün yaptığı görüşme, bugünkü Rum gazetelerinde de yer buldu.

Fileleftheros gazetesi “Kıbrıs Sorunu İçin Az Konuşuldu… Erdoğan Tatar’a Yaptığı Açıklamaları Kısıtlamasını Öğütledi” başlığıyla aktardığı haberinde, “Bugün Kıbrıs” gazetesinin haberini iktibas ederek, Erdoğan’ın Tatar ile Üstel’e Kıbrıs sorunu ve KKTC’deki kara para aklama iddialarıyla ilgili tavsiyelerde bulunduğunu yazdı.

Gazete, Tatar ile Üstel’in “apar topar” İstanbul’a çağırıldığını ve kapalı kapılar ardında yapılan bu görüşmeye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın da katıldığını kaydetti.

Haberde, “Bugün Kıbrıs” gazetesindeki habere dayanılarak, Erdoğan’ın Tatar’a Kıbrıs sorunuyla ilgili açıklamalarını daha kısıtlı şekilde yapması; konunun Türkiye ile Yunanistan arasında tartışılacağı ve Türkiye’nin elini kolunu bağlayacak sözler söylememesini öğütlediği ifade edildi.

Haber, diğer gazetelerde şu başlıklarla yansıtıldı:

Alithia gazetesi: “Erdoğan’dan Tatar’a Kıbrıs Sorunuyla İlgili Sessizlik Talimatı”

Politis gazetesi: “Erdoğan Tatar’dan ‘Toparlanmasını’ İstedi”

Haravgi gazetesi: “Erdoğan Tatar’dan Kıbrıs Sorunuyla İlgili Açıklamalarını Kısıtlamasını İstedi ve Komunun Türkiye-Yunanistan Arasında Görüşüleceğini Söyledi”