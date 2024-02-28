Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Haspolat'ta geçtiğimiz gün çıkan yangında hasar gören Gürdağ Tuğla Fabrikasını ziyaret ederek, Gürdağ Ltd. Direktörü Mustafa Ersözlü’ye geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, yangının çıkış nedeni ve meydana gelen hasarla ilgili bilgi alan Cumhurbaşkanı Tatar, tuğla fabrikasını gezdi.

Cumhurbaşkanı Tatar’a ziyaretinde Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu eşlik etti.