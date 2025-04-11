KKTC’de dün günü birlik ziyarette bulunan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler’i yeni makamında ziyaret etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde düzenlenen etkinliklerin ardından Öztürkler ile yeni Meclis binasındaki makamında bir araya gelen Yılmaz, Öztürkler’e tablo da takdim etti.

Öztürkler, Türkiye ile KKTC arasındaki güçlü ilişkilerin ve iş birliğinin önemli bir göstergesi olarak değerlendirdiği görüşmeden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, bu tür etkileşimlerin iki ülke arasındaki bağları pekiştirdiğini vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a ziyaretinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, TC Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve bazı bakanlar da eşlik etti.