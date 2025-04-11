Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) Yönetim Kurulu Başkanı Yenal Garabli, üreticiler ile tüketiciler arasında dengeyi sağlamanın temel hedeflerden biri olduğunu vurguladı.

TÜK’ten yapılan açıklamaya göre, bayram sonrasında görevi devralan Garabli, göreve başladığı ilk günden itibaren çalışmalarına hız verdiğini söyledi.

Adaya ulaşmayı bekleyen arpa yüklü bir geminin sorununun çözülüp limana getirildiğini kaydeden Garabli, bu süreçte eski başkan Gürsel Uzun’un da katkı sağladığını dile getirdi.

Hayvancılık alanında herhangi bir sorun yaşanmaması için çalışmaların devam ettiğini belirten Garabli, gemi organizasyonlarının başarıyla sürdüğünü ifade etti.

Garabli, Toprak Ürünleri Kurumu Genel Müdürü Kürşat Özer ile çalışmalarını ara vermeden sürdürdüklerini, üreticilerin sorunlarının çözümü için mesai harcamaya devam edeceklerini söyledi.

3 bin 500 ve 2 bin 900 tonluk iki gemi ile adaya gelen arpanın şubelere dağıtıldığını, hayvancılara ulaştırıldığını ve 3 bin tonluk bir başka geminin ise kısa sürede adaya ulaşacağını aktardı.

Üreticiler ile tüketiciler arasında dengeyi sağlamanın temel hedeflerden biri olduğunu vurgulayan Garabli, fiyatlardaki dalgalanmaların önlenmesi için çalışacaklarını ifade etti. Hem üreticileri hem de halkı korumak adına çalışmalarını sürdüreceklerini söyleyen Garabli, kısa sürede adanın yapılan çalışmaları göreceğini belirtti.

Garabli, tohumluk ürünler ve sebze kanallarında yaşanabilecek sıkışmalar gibi sorunlar için planlı bir şekilde çalıştıklarını ve yeterli yedek stoklarla ilerlediklerini ifade etti.

Birlik başkanlarıyla iş birliğinin önemine dikkat çeken Garabli, "Hepimiz aynı gemideyiz, fikirlerimizi saygı ve hoşgörü içinde değerlendirerek çalışacağız." dedi.

Toprak Ürünleri Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Yenal Garabli, Başbakan Ünal Üstel’e, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş’a, paydaşlara ve kurum çalışanlarına vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür etti.