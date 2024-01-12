TC-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyeti Doğu Akdeniz Ünivesritesi’ni (DAÜ) ziyaret etti.

Heyet rektörlük önünde Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Erdal Özcenk ve Rektör Prof. Dr. Hasan Kılıç tarafından karşılandı.

-Kılıç

Ziyarette ilk sözü alan Rektör Prof. Dr. Hasan Kılıç, heyeti üniversitede ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Kılıç, DAÜ’nün devlet üniversitesi, devlete güç veren bir üniversite olduğunu belirterek, geçen haftalarda TBMM’yi ziyaret ettiklerini, çok iyi karşılandıklarını ve ağırlandıklarını söyledi.

Heyetin DAÜ’yü ziyaretinin kendileri için anlamının büyük olduğunu belirten Kılıç, DAÜ’nün devlet ünivesritesi olarak bu gücü hissederek sorunlarını aşacağını ve farklı biz vizyonla geleceğe yürümeye devam edeceğini ifade etti.

--Özcenk

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Erdal Özcenk de bir ay önceki ziyaretlerinde çok güzel karşılandıklarını belirterek, "Yavru vatandan gelen bizlere bütün kapılar açıldı” dedi.

DAÜ’nün KKTCnin incisi olduğunu söyleyen Özcenk, zaman zaman bazı krizlere girdiğini, son krizde yüsek enflasyon, pandemi ve depreminde etkileri olduğunu söyledi.

Özcenk, Biz bu krizin üstesinden geleceğiz. Biz evimizi tertipliyoruz. Tertipledikten sonra yolumuza devam edeceğiz. Kimseye tek kuruş borcumuz yok” dedi.

-Canaltay

Cumhuriyet Meclisi Dostluk Grubu Başkanı UBP Gazimağusa Milletvekili Resmiye Canaltay da, DAÜ’nün Gazimağusa’nın en güzide kurumu olduğunu belirterek, kentin kalkınmasında DAÜ’nün önemine işaret etti.

“Kuzey’de de Güney’de de böyle başka bir üniverisite yok” diyen Canaltay, DAÜ’nün çok daha parlak günlere ulaşmasını arzu etiklerini, Bütçe Komitesinde de milletvekilleri olarak ellerinden gelen desteği verdiklerini vurguladı.

-Erdem

TBMM Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem de, Kuzey Kıbrıs’ın güçlenmesinde ve uçuşa geçmesinde kanatlarından bir tanesinin eğitim olduğunu belirterek, bu konuda da çok güzel adımlar atıldığını, 100 binlere varan öğrenci sayısına ulaşıldığını kaydetti

Diğer kanadın turizm olduğunu bildiklerini söyleyen Erdem, “Eğitimin her zaman yanında oluruz. Hele KKTC konuları çok daha hassas olarak bizi ilgilendirir” dedi.