TC Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Avrupa Parlamentosu Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komisyonunca, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Türk Silahlı Kuvvetlerini hedef alan sözde bir anıt projesine kaynak ayrılmasının tavsiye edilmesinin, tarihi gerçekleri çarpıtmaya yönelik taraflı yaklaşımın yeni bir örneği olduğunu bildirdi.

Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığında düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından Bakanlık tarafından basın mensuplarının sorularına ilişkin açıklama yapıldı.

Avrupa Parlamentosu'nda Türk Silahlı Kuvvetlerini hedef alan bir anıt projesine kaynak ayrılmasının tavsiye edilmesine ilişkin, Kıbrıs Türk halkını katliamlardan kurtaran 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na ve Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik mesnetsiz iddiaların şiddetle reddedildiğini bildirdi.

Konuya ilişkin Bakanlık tarafından şu açıklama yapıldı:

"Avrupa Parlamentosu Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komisyonunca, GKRY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerini hedef alan sözde bir anıt projesine kaynak ayrılmasının tavsiye edilmesi, tarihi gerçekleri çarpıtmaya yönelik taraflı yaklaşımın yeni bir örneğidir. Avrupa Birliği ve kurumlarının, 1963-1974 yılları arasında Kıbrıs Türklerine yönelik sistematik saldırıları ve EOKA terör örgütünün insanlık dışı eylemlerini görmezden gelerek GKRY'nin tek taraflı iddia ve söylemlerini esas alması, Kıbrıs meselesinin çözümüne katkı sağlamaktan uzaktır. Üçüncü tarafları, tarihi gerçekler ışığında adil ve tarafsız bir tutum sergilemeye davet ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri, 50 yılı aşkın süredir Ada'daki barış ve istikrarın teminatı olmaya devam etmektedir. Kıbrıs Türk halkının güvenliğini hedef alan her türlü hasmane tutuma karşı gerekli karşılığı verme kararlılığımız tamdır."