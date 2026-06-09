Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), çocukların psikolojik güvenliğinin eğitim sürecinin vazgeçilmez bir parçası olduğunu belirtti.

TDP Girne İlçe Başkanı Mehmet Perçinkardeşler, kolej giriş sınavında kullanılan ve kamuoyunda tartışmalara neden olan görsele ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Eğitimin yalnızca akademik başarıyı ölçen bir süreç olmadığını vurgulayan Perçinkardeşler, aynı zamanda çocukların ruhsal, duygusal ve sosyal gelişimlerinin korunmasının da eğitim sisteminin temel sorumluluklarından biri olduğunu ifade etti.

Perçinkardeşler, söz konusu görselde yer alan korku, saldırı ve yaralanma temalarının özellikle çocuk yaş grubundaki öğrenciler üzerinde olumsuz duygusal etkiler yaratabileceğini kaydetti.

Sınavların temel amacının öğrencilerin bilgi, muhakeme ve problem çözme becerilerini ölçmek olduğunu belirten Perçinkardeşler, çocukların kaygı, korku veya rahatsızlık hissi yaşayabilecekleri içeriklere maruz bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Perçinkardeşler, Milli Eğitim Bakanlığı’na, sınav hazırlık süreçlerinde çocuk psikolojisi, pedagoji ve ölçme-değerlendirme alanlarında uzman kişilerin görüşlerine daha fazla başvurulması çağrısında bulundu.

Yaşanan olayın kapsamlı şekilde değerlendirilmesinin önemine dikkat çeken Perçinkardeşler, benzer durumların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini belirtti.

Çocukların üstün yararının her türlü idari ve akademik kararın üzerinde tutulması gerektiğini vurgulayan Perçinkardeşler, eğitim sisteminin merkezinde çocukların psikolojik güvenliği, sağlıklı gelişimi ve fırsat eşitliğinin yer alması gerektiğini kaydetti.