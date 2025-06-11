Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), mevcut ekonomi yönetimini eleştirerek, “Ekonomi politikalarımız hazır. Yönetime geldiğimiz anda ekonomi iyiye doğru ivme kazanacak” açıklaması yaptı.

TDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada “Ülke yönetiminin tüm unsurları iflas etti. Özellikle çalışma yaşamı, ekonomi, sağlık, eğitim ve ulaştırma alanlarındaki devlet icraatları yok olma noktasında. Neredeyse tüm alanlarda her şey el yordamı ile ve tamamen ezbere yapılıyor” denildi.

Ekonomi yönetiminin bilinçsiz ve bilimsel değerlerle bağdaşmayan bir anlayışla sürdürüldüğü öne sürülen açıklamada buna bağlı olarak halkın her geçen gün biraz daha yoksullaştığı kaydedildi. Açıklamada “Bu yönetimin sonucunda, 4 aylık sürede devlet bütçesi net olarak 9 milyar TL açık vermiştir. Bu açık tamamen iç borç şeklinde karşılanmaktadır” denildi.

Devletin sadece İhtiyat Sandığı Dairesi’ne 10 milyar TL’lik borcu olduğu da kaydedilerek, devletin bugün itibariyle iç borç stokunun net 20 milyar TL’sine ulaşıldığının buradan anlaşılabileceği belirtildi.

Özellikle üretim ve dağıtımda kullanılan temel girdi maddesi durumundaki akaryakıta yapılan son zamların, kısa bir süre içerisinde tüm mal ve hizmet fiyatlarına yansıyacağı ve yurttaşların alım gücünün her geçen gün daha da düşeceği belirtilen açıklamada, “Ülkeyi yönettiğini iddia edenler tarafından yapılan akaryakıt ve elektrik fiyatlarındaki sürekli artışlar, enflasyonu hızlı bir şekilde artırarak, yılın ikinci yarısında ülkede yaşanmakta olan diğer büyük krizlerle birlikte ekonomiyi durma noktasına getirecek ve ekonomik durgunluk (stagflasyon) yaşanacaktır” ifadelerine yer verildi.