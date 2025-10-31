Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Ekonomik Kalkınma ve Yerel İş Gücü Politikalarından Sorumlu Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Erman Yaylalı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde hayat pahalılığının giderek arttığını, yurttaşların yoksullaştığını ve bu sürecin “devlet yönetimi eliyle” gerçekleştiğini savundu.

TDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Yaylalı, Kuzey Kıbrıs’ın ekonomik ve sosyal yapısının tarihinin en kötü dönemlerinden birinden geçtiğini söyleyerek, mal ve hizmet piyasalarındaki sürekli fiyat artışlarının halkın alım gücünü hızla düşürdüğünü ifade etti.

“Üzülerek görmekteyiz ki devlet yönetimi, ülkede yaşanmakta olan hayat pahalılığını daha da artırmak için elinden geleni yapmaktadır.” diyen Yaylalı, ekonomik politikaların plansız, programsız ve popülist bir şekilde yürütüldüğünü kaydetti.

-“Petrol ve gaz zammının ekonomik açıklaması yok”

Yaylalı, dünya piyasalarında petrol ve gaz fiyatlarında herhangi bir artış yaşanmadığına, döviz kurunda da kayda değer bir değişiklik olmadığına dikkat çekerek, buna rağmen petrol ve gazda yüzde 10’un üzerindeki fiyat artışının ekonomik akılla izah edilemeyeceğini söyledi. Yaylalı, “Bunun tek açıklaması vardır: Plansız, programsız ve tamamen popülist güdülerle yürütülen ekonomik faaliyetler sonucu ortaya çıkan 11 milyar TL civarındaki bütçe açığının KKTC yurttaşlarına ödetilmek istenmesidir. Durumun Türkçe meali budur.” ifadelerini kullandı.

Yönetimin üretim ve dağıtımda kullanılan temel girdi maddelerine yaptığı zamların tüm mal ve hizmet fiyatlarını yukarı çekeceğini belirten Yaylalı, “Bu durum enflasyonu artırarak yurttaşlarımızın alım gücünü daha da düşürecek, yoksullaşmayı hızlandıracaktır. Ülkedeki enflasyonist yapının süreklilik kazanması devlet yönetimi eliyle sağlanmaktadır.” dedi.

-“Güney Kıbrıs’ta KDV kaldırıldı, bizde fiyatlar artıyor”

Yaylalı, Güney Kıbrıs yönetiminin taze ve donmuş sebze ile meyve fiyatlarında KDV oranını tamamen kaldırdığına dikkat çekti.

“Halihazırda bizden daha ucuz olan sebze ve meyve fiyatlarındaki fark giderek artacak. Güney Kıbrıs alışveriş açısından daha cazip hale geliyor.” diyen Yaylalı, bunun Kuzey ekonomisine ciddi zararlar vereceği uyarısında bulundu.

Yaylalı, “Aylar önce de uyardık: Plansız, programsız ve bilinçsiz ekonomik uygulamalar nedeniyle ticaret hızla Güney Kıbrıs’a kayıyor. Bu anlayış devam ettiği sürece durum daha da kötüleşecektir.” dedi.

-“Erken seçim artık kaçınılmaz hale gelmiştir”

Yaylalı, uygulanan “bilinçsiz ve popülist” ekonomik politikaların sonucu olarak halkın giderek yoksullaştığını, üretim, ticaret, turizm ve diğer ekonomik sektörlerin ise yok olma noktasına sürüklendiğini savunarak, “Gelinen bu aşamada çok hızlı bir şekilde erken genel seçime gidilmesi artık kaçınılmaz hale gelmiştir. Egemenliğin gerçek sahibi olan Kıbrıs Türk halkına başvurulmalı, halkın iradesiyle yeniden oluşacak, halkı için çalışan halkçı bir yönetim işbaşına gelmelidir.” ifadelerini kullandı.

TDP olarak ekonomik ve sosyal politikaları hazır hale getirdiklerini belirten Yaylalı, bu programlarla enflasyonun en aza indirileceğini, işsizliğin büyük ölçüde çözüleceğini ve özellikle dar ve sabit gelirli yurttaşların alım gücünün artırılacağını vurguladı.

Yaylalı, “İvedi olarak yapılacak bir erken genel seçimle, Kıbrıs Türk halkı demokratik yöntemlerle kendine yaraşır, kendine layık bir yönetim yapısını oluşturmalıdır. TDP de halkçı ve sosyal demokrat kimliğiyle bu yapının içinde yer alacak, uygulayacağı ekonomik ve sosyal politikalarla halkımızın refah seviyesini yükseltecektir.” dedi.