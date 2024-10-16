Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Parti Meclisi toplanarak, erken seçim kararı alınması gerektiğini belirtti.

Partiden yapılan açıklamada, “TDP olarak, erken seçim ifadesi yerine geç kalınmış seçim ifadesinin daha doğru ve duruma uygun olduğuna olan inancımızla; bu geç kalınmış seçim kararının en kısa sürede alınması gerektiğine vurgu yaparız.” denildi.

TDP’den yapılan açıklamada, parti meclisinin erken seçim ve Meclis Başkanlığı krizi başta olmak üzere gündemdeki konu başlıklarını görüşerek değerlendirmeler yaptığı ve kararlar aldığı belirtildi.

Ülkede özellikle son dönemde partilerin kendi iç çekişmesinin ülke demokrasinin, Cumhuriyet Meclisi’nin ve hukukun ayaklar altına alınmasına neden olduğu savunulan açıklamada, Anayasanın devlet ve toplum arasındaki en önemli ve birincil sözleşme olduğu, toplumun bu sözleşme ile devleti idare edecek olan hükümeti seçtiği ve yetkilerini de hükümeti idare edecek olanlara devrettiği kaydedildi.

Seçilenlerin, toplumdan aldıkları bu yetkiyi kötüye ya da kişisel veya partilerinin çıkarları doğrultusunda kullanmalarının “kabul edilebilir olmadığı” belirtilen açıklamada, herkesin Anayasa’ya ve tüm yasa ile tüzüklere uymakla yükümlü olduğu vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“TDP olarak, erken seçim ifadesi yerine geç kalınmış seçim ifadesinin daha doğru ve duruma uygun olduğuna olan inancımızla; bu geç kalınmış seçim kararının en kısa sürede alınması gerektiğine vurgu yaparız.

Partimiz; toplumun siyasete olan güveni yeniden tesis etmek adına geç kalınmış seçim kararının elzem olduğunu bilmekte ve bu nedenle de hiçbir siyasi görüş ayırt etmeden hem örgütlenme hem de sivil toplum örgütlerini ziyaret etme çalışmalarına hız verme kararı almıştır.”

TDP’nin tüm yetkili organlarının gerek örgütlenme gerekse komitelerin daha hızlı çalışmasını sağlamaya karar verdiği yer alan açıklamada, son manifestonun aynı hızla tamamlanması için hazırlıklara başlandığı belirtildi.

-“TDP sadece Meclis’e değil hükümete taliptir”

Partinin, TDP-TKP bütünleşmesinin ardından eski ve yeni tüm partililere ulaşmak adına bölge ziyaretlerine, her kesimden aday belirleme süreçlerine hız kazandırma kararı aldığı belirtilen açıklamada, “Meclis’te TDP’nin eksikliğinin gerçek anlamda hissediliyor olduğu bu dönemde partimizin sadece Meclis’e değil daha güçlü şekilde hükümete talip olduğunu da bir kez daha vurgularız.” denildi.