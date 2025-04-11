Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Nevzat Özkunt, Yüksek Mahkeme’nin dünkü temel atma törenini eleştirerek, olanları esefle karşıladıklarını söyledi.

Özkunt, Din İşleri Dairesi Başkanı’nın dua okuduğu temel atma töreninde verilen fotoğrafla Kıbrıs Türk toplumunun iradesinin yok sayıldığını, yaşananların kuvvetler ayrılığı ilkesiyle yargı bağımsızlığının dinamitlenmesi anlamına gelebileceğini savundu.

TDP’den verilen bilgiye göre, Kanal T’de Aslı Ender’in sorularını yanıtlayan Özkunt, ülke genelinde yaşanan sorunların temelinde Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkilerin sağlıksız zemine kaymasının yattığını iddia etti.

Dinin siyasete alet edildiğini, toplumun sinir uçlarıyla oynandığını ileri süren Nevzat Özkunt, Yüksek Mahkeme’nin temel atma töreninde, siyasilerle, özellikle de Yüksek Mahkeme Başkanı ile Din İşleri Başkanı’nın aynı karede yer almasının, Kıbrıs Türk toplumunun geleneklerinde, yönetim anlayışında yer almadığını söyledi.

Bu görüntüyü “çarpık” diye nitelendiren Nevzat Özkunt, olanları esefle karşıladıklarını, kabullenmediklerini ve kabullenmeyeceklerini ifade etti.

TDP'nin yönetime gelmesi durumunda Türkiye- KKTC ilişkilerinin karşılıklı saygıya dayalı sağlıklı bir zemine taşınacağını belirten Özkunt, Kıbrıs Türk halkının iradesine, demokratik, Atatürkçü ve laik sisteme mutlaka sahip çıkılacağını ifade etti.

“Yargı bağımsızlığına halel gelecek tüm yaklaşımlardan imtina edilecek ve yargının siyasallaşmasına izin verilmeyecek” diyen Özkunt, geçen gün olduğu gibi toplumun her kesiminin bu konuda da birlik olacağından ve omuz omuza mücadele vereceğinden kimsenin kuşku duymaması gerektiğini söyledi.